Роскомнадзор уточняет приказ по сбору информации - личные данные пользователей не тронут.

Проект приказа Роскомнадзора наделал много шума в обществе. В документе говорится о необходимости отслеживать интернет-трафик, связанный с доступом к запрещенным ресурсам. Однако в пресс-службе заверили: данные с личных устройств пользователей собирать не планируют.

По словам представителей Роскомнадзора, цель проекта — усилить защиту от киберугроз. Речь идет о сборе сетевых адресов, которые операторы связи используют в разных регионах. Это поможет обновлять правила фильтрации и эффективнее отражать кибератаки, включая DDoS. Личные устройства вроде смартфонов или ноутбуков сюда не попадают — такие данные попросту не нужны для борьбы с угрозами.

Документ обязывает операторов связи передавать технические данные о работе сетей. Это включает информацию о средствах связи и оконечном оборудовании. Но никаких личных данных пользователей, как утверждают в ведомстве, собирать не будут.