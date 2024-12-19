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Разгон М
Роскомнадзор представил проект приказа, направленный на фильтрацию интернет-трафика
Роскомнадзор уточняет приказ по сбору информации - личные данные пользователей не тронут.

Проект приказа Роскомнадзора наделал много шума в обществе. В документе говорится о необходимости отслеживать интернет-трафик, связанный с доступом к запрещенным ресурсам. Однако в пресс-службе заверили: данные с личных устройств пользователей собирать не планируют.

По словам представителей Роскомнадзора, цель проекта — усилить защиту от киберугроз. Речь идет о сборе сетевых адресов, которые операторы связи используют в разных регионах. Это поможет обновлять правила фильтрации и эффективнее отражать кибератаки, включая DDoS. Личные устройства вроде смартфонов или ноутбуков сюда не попадают — такие данные попросту не нужны для борьбы с угрозами.

Документ обязывает операторов связи передавать технические данные о работе сетей. Это включает информацию о средствах связи и оконечном оборудовании. Но никаких личных данных пользователей, как утверждают в ведомстве, собирать не будут.

#роскомнадзор #интернет-трафик
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