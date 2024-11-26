Apple готовится представить iPhone 17 Air — ультратонкую модель, которая удивляет сочетанием стиля и функциональных ограничений. Устройство получит один динамик, процессор A19 вместо Pro-версии, одинарную камеру и 5G-модем с ограничениями.

Новость о новом iPhone 17 Slim или, как его ещё называют, 17 Air. Супертонкий смартфон обещает интересный дизайн, но вызывает вопросы своей функциональностью. Похоже, Apple решила рискнуть и убрать один из главных элементов современных смартфонов.

Согласно последней информации, iPhone 17 Air будет оснащён всего одним динамиком. Это шаг назад, ведь последний раз Apple использовала такое решение в iPhone 7. Конечно, для многих пользователей это не станет критическим недостатком. Однако, отсутствие стереозвучания снижает удовольствие от просмотра видео и игр.

Устройство получит процессор Apple A19, но не его версию Pro, которая достанется 17 Pro и 17 Pro Max. Несмотря на это, производительность останется на высоком уровне, достаточном для большинства повседневных задач.

Ожидается, что iPhone 17 Air получит только одну основную камеру. Это решение сближает его с более доступным iPhone SE, что кажется странным для модели, которая позиционируется как стильный и имиджевый смартфон.

Ещё одна спорная деталь — собственный 5G-модем от Apple. Он не поддерживает диапазон mmWave, что ограничивает скорость передачи данных. Это может стать разочарованием для тех, кто рассчитывает на быстрый интернет в сетях пятого поколения.

Apple, вероятно, делает ставку на ультратонкий корпус и стильный внешний вид iPhone 17 Slim.