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Илон Маск ускоряет разработку Starship - SpaceX готовится к новому запуску

SpaceX подготовилась к очередному запуску своей крупнейшей ракеты Starship. Это шестое испытание и второе за последние два месяца. Компания стремится ускорить разработку, несмотря на экологические ограничения, и планирует провести до 25 запусков в следующем году. При этом будущие изменения в регулировании могут сыграть ключевую роль в реализации амбициозных планов Илона Маска по созданию многопланетного будущего для человечества.
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SpaceX вновь готовится к очередному запуску своей самой мощной и крупной ракеты — Starship, которая считается самой масштабной из всех, когда-либо построенных человеком. Запуск намечен на сегодняшний вечер после 17:00 по восточному времени с базы в Бока-Чика, штат Техас. Согласно плану полёта, ракета достигнет южных районов Индийского океана, где и приземлится. В то же время, её мощный ускоритель должен совершить обратный полёт и вернуться на стартовую площадку. Особенностью этого полёта станет попытка двух роботизированных манипуляторов, закреплённых на стартовой башне, поймать возвращающийся ускоритель.

Этот запуск станет уже шестым испытанием Starship, а также вторым за последние два месяца, что подтверждает амбиции компании ускорить разработку и испытания. В планах SpaceX — провести до 25 запусков в следующем году, но текущие экологические ограничения накладывают серьёзные ограничения. В соответствии с оценкой воздействия на окружающую среду, проведённой Федеральным управлением гражданской авиации (FAA), SpaceX в настоящее время разрешено не более пяти запусков в год.

Ранее в этом году лицензирование полётов было временно приостановлено, когда Агентство по охране окружающей среды (EPA) обвинило компанию в нарушении Закона о чистой воде. Однако ожидается, что после вступления в должность нового президента США, регулирование в отношении экологических норм может смягчиться. На недавнем митинге в Аризоне бывший президент Дональд Трамп выразил уверенность в скором полёте американских астронавтов на Марс, что многие воспринимают как сигнал к упрощению регулирующих требований для SpaceX.

По мнению Лори Гарвер, бывшего заместителя руководителя NASA, наиболее значимые изменения в следующем году будут связаны именно с регулированием космической отрасли. SpaceX давно является крупным подрядчиком правительства США, выполняя заказы на запуски спутников и разработку технологий на миллиарды долларов. Помимо этого, NASA выделило около $4 миллиардов на создание Starship как лунного посадочного модуля, что подчёркивает важность этой программы.

Starship играет центральную роль в долгосрочной стратегии SpaceX. Илон Маск неоднократно заявлял, что одной из ключевых целей компании является создание условий для колонизации других планет и превращение человечества в многопланетный вид. Разработка и производство Starship уже обошлись компании в миллиарды долларов. По мнению Тима Фаррара, президента аналитической компании TMF Associates, текущий этап разработки требует значительных финансовых вложений, но он необходим для привлечения новых инвесторов.

Стартовая площадка в Бока-Чика расположена вблизи охраняемых водно-болотных угодий, что вызывает обеспокоенность у экологов. Биологи сообщают, что запуск ракет приводит к повреждению гнёзд местных птиц из-за шума и высокой температуры. Кроме того, EPA и регулирующие органы Техаса указали на то, что каждый запуск сопровождается выбросом десятков тысяч галлонов воды, загрязнённой химическими веществами, в окружающую среду. SpaceX утверждает, что эти выбросы не наносят серьёзного вреда и что компания активно работает над защитой экосистемы.

Экологические организации продолжают выражать недовольство деятельностью SpaceX, заявляя, что FAA не провело должной оценки воздействия на окружающую среду перед одобрением запусков Starship. Джаред Марголис, старший юрист, возглавляющий судебные разбирательства, отмечает, что при новом президенте Трампе судебные инстанции могут стать главным инструментом контроля за соблюдением экологических норм. "Мы готовы защищать природу и бороться за соблюдение экологических законов", — заявляет Марголис.

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космос spacex марс экология starship окружающая среда
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