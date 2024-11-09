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Разгон М
X-59 от NASA - первые испытания двигателя нового тихого сверхзвукового самолёта
Разработанный NASA совместно с Lockheed Martin, самолёт X-59, предназначенный для тихого сверхзвукового полёта, готовится к первому испытательному запуску. Начиная с 30 октября, инженеры NASA в рамках программы X-59 Quesst начали испытания двигателей на заводе Lockheed Martin Skunk Works в Калифорнии. Данная программа направлена на создание технологий для снижения шума при преодолении звукового барьера.

Разработанный NASA совместно с Lockheed Martin, самолёт X-59, предназначенный для тихого сверхзвукового полёта, готовится к первому испытательному запуску. Начиная с 30 октября, инженеры NASA в рамках программы X-59 Quesst начали испытания двигателей на заводе Lockheed Martin Skunk Works в Калифорнии. Данная программа направлена на создание технологий для снижения шума при преодолении звукового барьера.

Испытания двигателя X-59 проходили поэтапно. Сначала инженеры проверяли двигатель на низких оборотах без зажигания, чтобы выявить возможные утечки и убедиться в работоспособности ключевых систем. Затем был проведён первый запуск двигателя на низкой мощности.

По словам Джея Брэндона, главного инженера проекта, успешный запуск двигателя был основой для дальнейших этапов испытаний. Теперь команда готовится к полноценному запуску двигателя, который позволит самолёту выйти на взлётно-посадочную полосу.

X-59 способен развивать скорость до 1,4 Маха (примерно в 1,4 раза быстрее скорости звука) и подниматься на высоту 16,7 км (55 000 футов). В конструкции самолёта используется модернизированный двигатель F414-GE-100 от General Electric, который зарекомендовал себя в военных самолётах, таких как Boeing F/A-18 Super Hornet. Однако главная особенность X-59 — это способность летать без создания громкого звукового удара, характерного для обычных сверхзвуковых самолётов.

Сегодня сверхзвуковые полёты над территорией США запрещены Управлением гражданской авиации (FAA) из-за шума, однако NASA надеется, что благодаря X-59 этот запрет может быть пересмотрен. Тихий сверхзвуковой полёт, если он будет возможен, откроет новые перспективы для авиаперевозок, сокращая время перелётов и облегчая экстренные транспортные операции.

Секрет уменьшения звукового удара заключается в уникальной конструкции самолёта. Удлинённая носовая часть X-59, длиной 11,5 метров из общей длины 30 метров, позволяет рассеивать ударную волну, создавая вместо грохота мягкий «стук», похожий на звук закрывающейся автомобильной двери. NASA полагает, что такая особенность конструкции позволит значительно снизить громкость звукового удара при преодолении звукового барьера, сделав сверхзвуковой полёт комфортным для людей на земле.

Из-за удлинённого носа обзор из кабины X-59 ограничен, и в самолёте даже нет стандартного окна для пилотов. Вместо этого установлена система внешнего зрения XVS (eXternal Vision System), которая позволяет пилотам видеть всё перед собой через экран, соединённый с камерой. Эта система работает на базе дополненной реальности, обеспечивая пилотам чёткий вид во время полёта.

После успешных запусков двигателя NASA планирует провести испытания X-59 на реакцию компьютерных систем в различных сценариях, включая нормальные и аварийные ситуации. В следующем этапе самолёт покинет ангар и выйдет на взлётно-посадочную полосу для проверки тормозной системы и работы двигателей на земле.

Хотя точная дата первого полёта ещё не определена, NASA готовится к тому, чтобы X-59 поднялся в небо над США. В ходе полётов над различными городами исследователи соберут данные о восприятии «тихого стука» — звука, который издаёт самолёт при преодолении звукового барьера, и его воздействии на людей на земле.

Проект создания тихого сверхзвукового самолёта NASA развивался на протяжении многих лет. Агентство начало активные исследования в области технологий снижения шума ещё несколько десятилетий назад, а в 2018 году получило финансирование для разработки X-59. Lockheed Martin была выбрана в качестве основного подрядчика для создания самолёта, который получил официальное название X-59 в 2019 году.

Планировалось, что самолёт будет завершён к 2020 году, но пандемия COVID-19 затормозила процесс. Официальная презентация X-59 состоялась в январе 2024 года, а в мае того же года была проведена успешная  проверка его готовности к полёту.

Пол Диз, заместитель руководителя по двигательным установкам программы X-59, сравнил запуск программы с началом симфонии, отметив, что многолетние усилия команды теперь подвергаются проверке на практике, и вскоре будет создана гармоничная композиция успешных испытаний и научных достижений.

#авиация #lockheedmartin #сверхзвуковой самолёт #nasa x59
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