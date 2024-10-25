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Разгон М
Роскомнадзор заблокирует 4,5 млн сим-карт иностранцев, не подтвердивших данные
Роскомнадзор выявил 26 млн телефонных номеров, зарегистрированных на 11,5 млн иностранных граждан и лиц без гражданства.

Роскомнадзор заявил о планах заблокировать 4,5 млн SIM-карт иностранных граждан, которые не подтвердили свои данные. Этот шаг является частью масштабной программы по проверке и повторной идентификации пользователей SIM-карт, зарегистрированных на иностранцев. По словам представителей ведомства, процесс уже охватил 26 млн телефонных номеров, принадлежащих 11,5 млн иностранных граждан и лиц без гражданства.

Роскомнадзор, в сотрудничестве с российскими операторами мобильной связи, провел тщательный анализ и выявил значительное количество SIM-карт, которые были зарегистрированы на иностранцев. Эти карты использовались без надлежащей проверки данных владельцев. В целях повышения безопасности и предотвращения мошенничества было решено провести повторную идентификацию всех таких пользователей.

Повторная идентификация иностранцев осуществляется через специальную систему, разработанную Роскомнадзором, и проходит исключительно в офисах операторов связи. На момент публикации около 3,8 млн иностранных граждан уже прошли этот процесс, подтвердив 8,2 млн номеров. Однако оставшиеся 4,5 млн SIM-карт, чьи владельцы не явились для проверки, будут заблокированы.

Повторная идентификация иностранных граждан является обязательной процедурой, которую необходимо завершить до конца ноября. Иностранные пользователи должны лично прийти в офисы своих операторов связи и предоставить документы для подтверждения своих данных. При этом дилеры не принимают участие в этом процессе, что исключает возможность мошеннических действий.

Операторы связи обеспечивают проведение идентификации в своих офисах, и это стало обязательным требованием со стороны Роскомнадзора. Ведомство уверено, что такие меры помогут существенно сократить количество незаконно зарегистрированных SIM-карт и предотвратят использование анонимных номеров для противоправной деятельности.

Блокировка 4,5 млн SIM-карт может повлиять на многие аспекты жизни иностранных граждан в России. Прежде всего, они могут столкнуться с проблемами в общении и доступе к важным услугам, таким как банковские операции и регистрация на онлайн-сервисы, которые требуют мобильной аутентификации.

#россия #роскомнадзор #оператор #sim-карта
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