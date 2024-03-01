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elkobitrasz
Financial Times: Варианты при которых Россия может применить ядерное оружие
Утечка совершенно секретных файлов, как сообщается, показала, какие условия Россия сочтет оправданными для развязывания своих ядерных сил сдерживания.

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Утечка совершенно секретных российских документов раскрыла минимальные критерии нанесения тактического ядерного удара, сообщила в среду газета Financial Times. В документе говориться, что «красные линии» России для развертывания ядерного оружия удивительно низки.

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Источник утечки документов не раскрывается, но сообщается, что он исходит от западных источников. Утечка состоит из 29 файлов, написанных в период с 2008 по 2014 год. Как пишет Financial Times, критерии для запуска включают в себя такие вещи, как вторжение противника на российскую территорию и более конкретные триггеры, такие как уничтожение 20% российских стратегических подводных лодок с баллистическими ракетами, поясняет Financial Times. Из файлов также следует, что Российская Федерация считает потерю трех своих надводных кораблей или трех аэродромов оправданием для развертывания ядерного оружия.

Среди других критериев - одновременный удар по основному и резервному береговым командным центрам или потеря 30% атомных ударных подводных лодок. Таким образом, ядерное оружие может быть применено для того, чтобы сдержать государства от применения агрессии... или эскалации военных конфликтов. В файлах также указывается, что ядерное оружие будет использоваться для того, чтобы остановить агрессию, предотвратить поражение российских войск в боях.

Интересно, что, учитывая тесные связи России с Китайской Народной Республикой, в файлах также отмечается общее недоверие к новому восточному союзнику России. Согласно файлам, пишет Financial Times, Восточный военный округ России проводит учения, чтобы противостоять теоретическому китайскому вторжению. В файлах указывается, что Москва обеспокоена тем, что такое нападение может быть спровоцировано из-за того, что Российская Федерация отвлекается в военном отношении на Запад. Предполагается, что такое китайское нападение позволит агрессору получить обширную территорию и ряд дальневосточных провинций России. С этой целью Россия, согласно файлам, в последнее время проводила военные учения вблизи Китая, причем последние из них состоялись в период с июня по ноябрь 2023 года в регионах, расположенных рядом с Китаем. Эти учения также включали в себя ракеты с ядерными боеголовками.

Точный состав ядерного арсенала Российской Фдереации, разумеется, держится в строжайшем секрете, но, как следует из доклада Financial Times, известно, что у России есть наземные и морские системы доставки ядерного оружия. Также есть версии, которые могут переноситься и доставляться самолетами.

Российские силы ядерного сдерживания, как сообщается, ориентированы на ограниченное применение на полях сражений в Европе и Азии, но не в США. Это отличается от американского подхода, который сосредоточен на более дальнобойном стратегическом ядерном оружии. Хотя в докладе не приводится конкретных подробностей, недавно также стало известно, что Россия, возможно, планирует создать систему противоспутникового ядерного оружия космического базирования.

#россия #ядерное оружие #утечка #elkobitrasz #financial times #стратегические ядерные силы
Источник: ft.com
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