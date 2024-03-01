Утечка совершенно секретных файлов, как сообщается, показала, какие условия Россия сочтет оправданными для развязывания своих ядерных сил сдерживания.

Утечка совершенно секретных российских документов раскрыла минимальные критерии нанесения тактического ядерного удара, сообщила в среду газета Financial Times. В документе говориться, что «красные линии» России для развертывания ядерного оружия удивительно низки.

реклама

Источник утечки документов не раскрывается, но сообщается, что он исходит от западных источников. Утечка состоит из 29 файлов, написанных в период с 2008 по 2014 год. Как пишет Financial Times, критерии для запуска включают в себя такие вещи, как вторжение противника на российскую территорию и более конкретные триггеры, такие как уничтожение 20% российских стратегических подводных лодок с баллистическими ракетами, поясняет Financial Times. Из файлов также следует, что Российская Федерация считает потерю трех своих надводных кораблей или трех аэродромов оправданием для развертывания ядерного оружия.

Среди других критериев - одновременный удар по основному и резервному береговым командным центрам или потеря 30% атомных ударных подводных лодок. Таким образом, ядерное оружие может быть применено для того, чтобы сдержать государства от применения агрессии... или эскалации военных конфликтов. В файлах также указывается, что ядерное оружие будет использоваться для того, чтобы остановить агрессию, предотвратить поражение российских войск в боях.

Интересно, что, учитывая тесные связи России с Китайской Народной Республикой, в файлах также отмечается общее недоверие к новому восточному союзнику России. Согласно файлам, пишет Financial Times, Восточный военный округ России проводит учения, чтобы противостоять теоретическому китайскому вторжению. В файлах указывается, что Москва обеспокоена тем, что такое нападение может быть спровоцировано из-за того, что Российская Федерация отвлекается в военном отношении на Запад. Предполагается, что такое китайское нападение позволит агрессору получить обширную территорию и ряд дальневосточных провинций России. С этой целью Россия, согласно файлам, в последнее время проводила военные учения вблизи Китая, причем последние из них состоялись в период с июня по ноябрь 2023 года в регионах, расположенных рядом с Китаем. Эти учения также включали в себя ракеты с ядерными боеголовками.

Точный состав ядерного арсенала Российской Фдереации, разумеется, держится в строжайшем секрете, но, как следует из доклада Financial Times, известно, что у России есть наземные и морские системы доставки ядерного оружия. Также есть версии, которые могут переноситься и доставляться самолетами.

Российские силы ядерного сдерживания, как сообщается, ориентированы на ограниченное применение на полях сражений в Европе и Азии, но не в США. Это отличается от американского подхода, который сосредоточен на более дальнобойном стратегическом ядерном оружии. Хотя в докладе не приводится конкретных подробностей, недавно также стало известно, что Россия, возможно, планирует создать систему противоспутникового ядерного оружия космического базирования.