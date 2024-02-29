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elkobitrasz
Космическая обсерватория создала новые карты Вселенной
Обладая уникальными возможностями отслеживания колебаний микроволновой энергии, небольшая обсерватория в Андах на севере Чили создала карты 75% неба в рамках усилий по более точному измерению происхождения и эволюции Вселенной.

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Ученые создали карты, отслеживая флуктуации микроволновой энергии и стремясь улучшить наше понимание происхождения и эволюции Вселенной. Полученные результаты могут помочь нам отфильтровать микроволны, излучаемые нашей собственной галактикой Млечный Путь. Более того, это уменьшение шума имеет первостепенное значение для ученых, стремящихся изучить космический микроволновый фон. Под ним понимается затянувшееся излучение из младенчества Вселенной, которое длится уже 13,8 млрд лет. Это фоновое излучение - космическая капсула времени, содержащая важные сведения о ранней Вселенной.

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Соруководитель исследовательской группы и профессор физики и астрономии в Университете Джона Хопкинса Тобиас Брак, дал четкое объяснение. Изучая поляризацию космического микроволнового фона, астрофизики могут сделать вывод о том, какой была Вселенная в более ранние времена. Это путешествие в прошлое Вселенной позволяет исследователям соединить точки от ее первобытных условий до небесного ландшафта, который мы наблюдаем сегодня.

Новые карты обсерватории "Космологическая обсерватория большого углового масштаба" (CLASS) посвящены тонкостям линейной поляризации. Это сигнал от излучения быстро движущихся электронов, вращающихся вокруг магнитного поля Млечного Пути. Космическая обсерватория открывает новые карты Вселенной, отслеживая флуктуации микроволновой энергии Чилийская обсерватория открывает карты Вселенной, охватывающие 75% неба, и проливает свет на космический микроволновый фон.

Исследователи постоянно делают успехи в раскрытии тайн нашей Вселенной. Теперь небольшая обсерватория, расположенная в горах Анд на севере Чили, сделала снимок космического пространства. Он оказался четче, чем мы могли себе представить. CLASS нанесла на карту 75% неба.

Кроме того, команда смогла получить эти новые измерения с помощью наземных приборов. Они обеспечивают важные крупномасштабные детали в рамках нашего растущего понимания космического фонового излучения. Исследование устанавливает новый стандарт для обнаружения поляризации в самых крупных масштабах. Оно также открывает возможности для более детальных наблюдений с помощью наземных телескопов.

В отличие от космических миссий, наземные обсерватории позволяют постоянно совершенствовать инструментарий. Обсерватория CLASS не следует этому принципу. Она расположена на высоте 5,1 тыс. метров в Андах. Здесь были внедрены такие технологии, как гладкостенные каналы, детекторы специальной конструкции и новые поляризационные модуляторы. Они были разработаны в сотрудничестве между НАСА и Университетом Джона Хопкинса.

Ведущий автор исследования Джозеф Эймер, астрофизик из Университета Джона Хопкинса, подчеркивает важность понимания яркости излучения нашей галактики Млечный Путь. Он объясняет, что CLASS характеризует этот сигнал, позволяя ученым выявлять и удалять загрязнения из наблюдений. Успех этого проекта ставит его в авангард развития наземных измерений поляризации в самых крупных масштабах.

Обсерватория CLASS продолжает свою работу в Астрономическом парке Атакама в Чили, сотрудничая с учреждениями по всему миру, и достигнутые на данный момент результаты создают основу для дальнейших прорывов.

#elkobitrasz #исследование космоса #космическая обсерватория #class #космологическая обсерватория большого углового масштаба
Источник: phys.org
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