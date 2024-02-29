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elkobitrasz
Apple отказалась от создания собственного электромобиля спустя десять лет разработки
Bloomberg: Apple откажется от разработки электромобиля и сосредоточится на ИИ.

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Apple столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны других технологических гигантов в сфере электромобилей, таких как Xiaomi и Sony. По сообщениям СМИ, Apple окончательно отказалась от своего долгоиграющего и секретного проекта электромобиля.

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Проект получил название Project Titan. Согласно отчету Bloomberg, технологический гигант сообщил эту новость своим сотрудникам во вторник. В сообщении говорится, что многие из команды разработчиков электромобилей, состоящей из 2 тыс. человек, будут переведены в другие области, например, в генеративный искусственный интеллект.

Решение отказаться от проекта электромобилей стало неожиданностью, учитывая, что Apple занималась им уже несколько лет. Сообщается, что она даже тестировала свою технологию автономного вождения на дорогах общего пользования. Совсем недавно Bloomberg сообщил, что Apple отложила запуск своего автомобиля до 2028 года. При этом компания все еще планирует выпустить менее амбициозный электромобиль с некоторыми функциями автономного вождения. Однако руководство Apple поняли, что создать электромобиль не так просто, как iPhone, и решила сосредоточиться на своих основных сильных сторонах. Этот шаг также происходит, когда Apple сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны других технологических гигантов в сфере электромобилей (EV), таких как Xiaomi, Sony и Tesla.

Компания Xiaomi, китайский производитель смартфонов, недавно представила на выставке Mobile World Congress 2024 свой первый электромобиль Xiaomi SU7, который привлек много внимания и похвалы. Гладкий и футуристичный автомобиль может похвастаться запасом хода в 500 км, максимальной скоростью в 265 км/ч и ценой в $35 тыс. Xiaomi утверждает, что автомобиль будет доступен в Китае к концу 2024 года.

Sony, японский гигант электроники, уже некоторое время дразнит свой EV-концепт AFEELA, или Vision S. Автомобиль, разработанный в партнерстве с Honda, отличается элегантным дизайном, передовыми датчиками и просторным салоном. Sony заявляет, что начнет принимать заказы на автомобиль к 2025 году.

Tesla, пионер в области электромобилей, также не останавливается на достигнутом. Во главе с Илоном Маском она расширяет модельный ряд, например, Tesla Cybertruck, совершенствует аккумуляторные технологии и внедряет полноценное программное обеспечение для самостоятельного вождения. Model S Plaid от Tesla, цена которой составляет около $80 тыс., считается эталоном для высококлассных электромобилей. Ее запас хода составляет более 563 км, а разгон с 0 до 100 км/ч - 1,99 секунды.

Apple с трудом удалось воплотить свой автомобильный проект в жизнь, несмотря на огромный денежный запас и репутацию инновационной компании. Смена руководства, внутренние конфликты, технические проблемы и юридические неурядицы мешали проекту. В 2021 году одна из южнокорейских газет сообщила, что компании Apple и Hyundai на ранних стадиях обсуждают возможность совместной разработки и производства самоуправляемых электромобилей. В 2021 году Apple также потеряла двух ключевых руководителей. Даг Филд и Кевин Линч, отвечавшие за автомобильное подразделение, ушли в компании Ford и Meta соответственно.

В 2024 году бывший инженер, осужденный за кражу коммерческих секретов, связанных с автомобильным проектом, втянул Apple в дело о корпоративном шпионаже. Компания никогда официально не подтверждала и не опровергала свой автомобильный проект, но намекала на свой интерес к транспорту и мобильности.

В 2017 году генеральный директор Тим Кук заявил, что Apple фокусируется на автономных системах и основной технологии, которую мы считаем очень важной. В 2019 году Apple приобрела стартап Drive, специализирующийся на услугах самодвижущегося шаттла. В 2016 году Apple зарегистрировала несколько доменных имен, связанных с автомобилями, таких как apple.car и apple.auto.

Однако Apple наконец-то поняла, что создание автомобилей - не ее конек. Она может придерживаться того, что у нее получается лучше всего: создавать устройства и сервисы, которые радуют ее клиентов. Переключив свои ресурсы на генеративный ИИ, Apple надеется догнать своих конкурентов. Такие конкуренты, как Microsoft, Google и Meta, вкладывают значительные средства в эту развивающуюся область.

Генеративный ИИ - это направление искусственного интеллекта, способное создавать новый контент на основе существующих данных и правил, таких как изображения, текст, музыка и код. Компания Apple уже продемонстрировала возможности искусственного интеллекта в своих приложениях, сервисах и продуктах. Однако ей еще предстоит догнать своих конкурентов. Мы увидели, на что способны такие инструменты ИИ, как Copilot, ChatGPT и Gemini.

#apple #электромобиль #авто #elkobitrasz #транспортное средство
Источник: hindustantimes.com
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