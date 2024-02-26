Адвокаты решили запросить шестизначную сумму с проигравшей стороны. Но, как это бывает с чат-ботами, что-то пошло не так…

В недавней судебной драме нью-йоркская юридическая фирма Cuddy Law оказалась в неудобном положении после того, как попыталась обосновать свои судебные издержки с помощью ChatGPT от OpenAI.

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Юридическая фирма подала в суд на Департамент образования города Нью-Йорка (DOE) от имени истца за непредоставление ребенку истца бесплатного соответствующего государственного образования и выиграла дело. Ранее у ребенка были диагностированы синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), языковое расстройство, нарушение координации развития и острое стрессовое расстройство.

Несмотря на печально известную репутацию инструмента искусственного интеллекта (ИИ), генерирующего неточную информацию, компания Cuddy Law попыталась использовать ChatGPT-4 для обоснования своих тарифов в выигранном судебном процессе. Судья, Пол Энгельмайер, не только отклонил значительную часть запрошенных гонораров, но и раскритиковал юридическую фирму за ошибочное использование ChatGPT.

Не одобряя этот поступок, судья Энгельмайер отметил опасность использования ChatGPT, подчеркнув неспособность ИИ отличать реальные и вымышленные ссылки на судебные дела. Федеральный окружной судья Нью-Йорка также процитировал недавние дела Второго округа Апелляционного суда США, где адвокаты столкнулись с осуждением за использование ChatGPT для создания поддельных судебных заключений и авторитетов.

Даже такие известные личности, как Майкл Коэн - бывший адвокат Дональда Трампа, - были пойманы на использовании сгенерированных ИИ фиктивных прецедентов, что вызывает опасения относительно влияния генеративного ИИ на юридическую сферу.

Компания Cuddy Law защищала использование ChatGPT, утверждая, что он служит перекрестной проверкой для обоснования их гонораров, что соответствует расценкам, которые можно найти при изучении судебных издержек. Обычно этот гонорар выплачивает проигравшая сторона в судебном процессе.

Бенджамин Копп, юрист из Cuddy Law, заявил изданию The Register, что использование ИИ не похоже на фабрикацию судебных документов, а скорее является дополнительным инструментом. Однако судья Энгельмайер не был убежден в этом, указав на то, что юридическая фирма не раскрыла исходные данные, использованные при составлении отзывов о гонорарах ChatGPT, а также то, были ли использованные данные синтетическими.

Судья посчитал запрос юридической фирмы на сумму $113 тыс. неприемлемым и призвал Cuddy Law дистанцироваться от инструмента ChatGPT в будущих заявках на гонорары.

В судебном документе сообщается о том, что рассматривать выводы ChatGPT в качестве полезного измерителя разумной ставки гонорара за работу юриста с особым опытом, выполняющего индивидуальное задание для клиента в нишевой области практики, было ошибочно с самого начала.

Кроме того, судья Энгельмайер поставил под сомнение общую прозрачность гонорарной сетки Cuddy Law, подчеркнув, что фирма не указала исходные данные, используемые при составлении ChatGPT. Скептицизм судьи распространился и на отсутствие ясности относительно синтетической природы используемых данных, что вызвало более широкую обеспокоенность по поводу подотчетности и точности информации, генерируемой ИИ, в судебных процессах.