Представлен новый король гейминга - RTX 3070 - в два раза дешевле и быстрее RTX 2080 Ti
Официально анонсирована видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070, которая занимает трон не только флагманских видеокарт серии GeForce RTX 30, но и самой быстрой игровой видеокарты на планете. GeForce RTX 3070 использует архитектуру графического процессора Ampere, которая сегодня официально дебютирует в игровом сегменте потребительских ПК.
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NVIDIA GeForce RTX 3070 - сила, с которой нужно считаться. Она занимает трон самой быстрой игровой видеокарты для ПК, и ничто не может сравниться с ней. Он на удивление намного быстрее, чем GeForce RTX 2080 Ti, его предшественник на основе Turing.
NVIDIA разработала GeForce RTX 3070, чтобы стать чемпионом в играх, обеспечивая новое поколение игр AAA с превосходной графикой и безумной плавностью. В наши дни важен не только FPS, его визуальные эффекты и более плавная частота кадров, и именно в этом серия GeForce RTX 30 создана, чтобы преуспеть.
В основе видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 лежит графический процессор GA104. Графический процессор основан на 8-нм техпроцессе Samsung.
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NVIDIA GeForce RTX 3070 в общей сложности 5888 ядер CUDA. В дополнение к ядрам CUDA, NVIDIA GeForce RTX 3070 также поставляется с ядрами RT (Ray-Tracing) следующего поколения, ядрами Tensor и совершенно новыми SM или потоковыми многопроцессорными модулями.
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Что касается памяти, GeForce RTX 3070 имеет 8 ГБ памяти GDDR6. Новая видеокарта NVidia поставляется с шиной в 256-бит и обеспечивает совокупную пропускную способность 512 Гбит / с.
Советуем взглянуть на нереференсный дизайн новейших видеокарт в исполнении Zotac и ASUS.
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Также, если вы не готовы ждать или желаете сэкономить, советуем следить за снижением цен на видеокарты RTX 2060S, RTX 2070S, RTX 2080S и RTX 2080 Ti, ценники на которые просто рухнут.
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