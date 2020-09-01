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ASUS представила видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090, 3080 и 3070 в исполнении ROG Strix, TUF Gaming и Dual

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Компания ASUS анонсировала три новых видеокарты NVIDIA GeForce RTX, которые включают в себя модели ROG Strix и ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080, ROG Strix и ASUS Dual GeForce RTX 3070. Новые видеокарты в исполнении именитого бренда ASUS имеют улучшенные охлаждение, печатные платы и схему питания, полностью раскрывающие потенциал новых видеокарт NVIDIA Ampere. Эта линейка обеспечивает высочайшую производительность в новейших играх и будущих проектах.

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Новые видеокарты NVIDIA GeForce RTX имеют в 1.9 раз большую производительность на ватт в сравнении с предшествующей линейкой. Будущие видеокарты GeForce RTX 3090, 3080 и 3070 обеспечат величайший скачок производительности в истории видеокарт NVIDIA.

ROG Strix

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Видеокарта данного исполнения имеет три вентилятора Axial-tech, центральный из которых имеет 13 лопастей, а два боковых - по 11 "лепестков".

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Радиатор графического адаптера занимает 2.9 слота, что делает флагманскую видеокарту по-настоящему массивной и "серьезной", отвечающей ее статусу. Для лучшего теплоотвода контактная поверхность радиатора с чипом была отполирована с помощью технологии MaxContact, которая улучшает гладкость на микроскопическом уровне. Улучшения не ограничиваются охлаждающей системой - конденсаторы, дроссели и силовые каскады высшего класса без труда выдают сотни ватт за считанные миллисекунды. Эти компоненты, получившие название Super Alloy Power II, припаяны к печатной плате с использованием эксклюзивного автоматизированного производственного процесса ASUS Auto-Extreme.

Перевернув карту, вы обнаружите металлическую заднюю панель с широким отверстием. Вентиляционное отверстие позволяет горячему воздуху выходить к вытяжным вентиляторам корпуса, а не возвращаться обратно в кулер графического процессора.

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TUF Gaming

В новом цельнометаллическом кожухе размещены три мощных осевых вентилятора с прочными двойными шариковыми подшипниками. Независимые радиаторы графического процессора и памяти, расположенные под ними, обеспечивают надежный контроль температуры.

Большая часть задней части покрыта защитной металлической задней панелью, на которой заметно широкое отверстие. Удобно расположенный переключатель Dual Bios позволяет настроить профиль производительности карты по умолчанию без использования программного обеспечения.

ASUS Dual

ASUS Dual GeForce RTX 3070 сочетает в себе производительность и простоту, как никто другой, предлагая новейшую архитектуру NVIDIA Ampere в чистом виде. Используя передовые технологии охлаждения, заимствованные у флагманских видеокарт, Dual делает ставку на содержание, а не на стиль, что делает его идеальным выбором для хорошо сбалансированной конфигурации.

Наличие и цены

Видеокарты серий ROG Strix, TUF Gaming и Dual NVIDIA GeForce RTX ™ 30 будут доступны по всему миру в сентябре 2020 года. Цены, соответственно, будут варьироваться от региона.

Технические характеристики будущих видеокарт ASUS

Даже если цены на новые видеокарты RTX от ASUS окажутся не совсем подходящими вам, стоить следить за снижением цен на RTX 2060S, RTX 2070S, RTX 2080S и RTX 2080 Ti, стоимость которых обязательно поползет вниз совсем скоро.

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Игровые видеочипы NVIDIA Ampere будут выпускаться компанией Samsung
Стенли Твидл
19:16
> У AMD ядра кукурузные, угу, поэтому у Intel частоты на гигагерц больше, дают всего 2-3 процента прирост фпс)) у интел давно уже кукуруза, завязывай пить))
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