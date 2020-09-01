Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Видеокарты Nvidia GeForce RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090 в исполнении ZOTAC выглядят не просто потрясающе, они чудовищно прекрасны!

реклама

Осталось меньше часа до презентации Ampere от Nvidia, но тем временем информационные шлюзы открылись, и утечки вырываются наружу. Среди этих утечек - один из проектов Zotac для новейших видеокарт Nvidia Ampere, который отличается превосходным охлаждением и "ужасающе прекрасным" внешним видом.

анонсы и реклама Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Этот дизайн карты называется PGF, что сокращенно от Prime Gamer Force. Компания Zotac будет продавать три видеокарты Ampere с таким дизайном, а именно RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090. Они будут известны как Zotac GeForce RTX 3070 PGF OC, Zotac GeForce RTX 3080 PGF. OC и Zotac GeForce RTX 3090 PGF OC соответственно.

Новые видеокарты представляют из себя огромные трехслотовые решения с эффективнейшими и эффектнейшими вентиляторами, которые образую продвинутую систему охлаждения. Вам также понадобится три 8-контактных разъема питания PCI-Express для питания топовых моделей, поэтому вы обязательно должны иметь мощный блок питания в своей системе, если вам нужна эта видеокарта.

реклама

Кожух же видеокарты буквально "обмазан" RGB-подсветкой.

реклама

У Zotac также есть линейка карт Apocalypse с еще одним странным дизайном, на этот раз с двумя маленькими вентиляторами на задней панели. И, наконец, серия X-Gaming завершает линейку "монструозных" видеокарт. Сама же карта отличается необычной и крайне симпатичной цветовой гаммой.

реклама

Если же вам не приглянулись новинки от ZOTAC, а цены на новые видеокарты RTX 3000 серии кажутся вам высокими, советуем следить за снижением цен на видеокарты RTX 2060S, RTX 2070S, RTX 2080S и RTX 2080 Ti, стоимость которых обязательно поползет вниз совсем скоро.