ZOTAC представила свои версии видеокарт Nvidia GeForce RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090 - крайне эффективное охлаждение и прекрасный дизайн
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090 в исполнении ZOTAC выглядят не просто потрясающе, они чудовищно прекрасны!
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Осталось меньше часа до презентации Ampere от Nvidia, но тем временем информационные шлюзы открылись, и утечки вырываются наружу. Среди этих утечек - один из проектов Zotac для новейших видеокарт Nvidia Ampere, который отличается превосходным охлаждением и "ужасающе прекрасным" внешним видом.
Этот дизайн карты называется PGF, что сокращенно от Prime Gamer Force. Компания Zotac будет продавать три видеокарты Ampere с таким дизайном, а именно RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090. Они будут известны как Zotac GeForce RTX 3070 PGF OC, Zotac GeForce RTX 3080 PGF. OC и Zotac GeForce RTX 3090 PGF OC соответственно.
Новые видеокарты представляют из себя огромные трехслотовые решения с эффективнейшими и эффектнейшими вентиляторами, которые образую продвинутую систему охлаждения. Вам также понадобится три 8-контактных разъема питания PCI-Express для питания топовых моделей, поэтому вы обязательно должны иметь мощный блок питания в своей системе, если вам нужна эта видеокарта.
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Кожух же видеокарты буквально "обмазан" RGB-подсветкой.
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У Zotac также есть линейка карт Apocalypse с еще одним странным дизайном, на этот раз с двумя маленькими вентиляторами на задней панели. И, наконец, серия X-Gaming завершает линейку "монструозных" видеокарт. Сама же карта отличается необычной и крайне симпатичной цветовой гаммой.
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Если же вам не приглянулись новинки от ZOTAC, а цены на новые видеокарты RTX 3000 серии кажутся вам высокими, советуем следить за снижением цен на видеокарты RTX 2060S, RTX 2070S, RTX 2080S и RTX 2080 Ti, стоимость которых обязательно поползет вниз совсем скоро.
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