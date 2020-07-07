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Собирая своим друзьям и большому кругу знакомых игровые и мультимедийные компьютеры, а также изначально корректируя по моему мнению неправильные и несбалансированные сборки, я пришел к выводу о том, что большинство неопытных пользователей, первый раз собирающих компьютер своими (но чаще всего моими) руками, очень часто берут просто неадекватные материнские платы для своих процессоров и того функционала, который будет ими востребован.

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И нет, это не будет очередной статьей из разряда "рынок материнских плат" / "выбор материнской платы" / "какую материнскую плату купить", я просто выскажу несколько тезисов по поводу выбора материнской платы для платформы на AM4 либо же LGA 1151v2/1200, другие платформы, как устаревшие, так и серверные, либо же "китайцев", я затрагивать не буду.

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И опять же, перед тем, как читать изложенный здесь материал, вам стоит держать в голове, что это лишь мое мнение по данному вопросу, и я не считаю его полностью объективным и истинным - оно основано на личном опыте любителя-самоучки, не имеющего технического образования. С данными тезисам вы можете согласиться, либо не соглашаться, но поправить меня в комментариях или дополнить статью, изложив по-своему "правильную" точку зрения там же - только приветствуется.

Тезис первый: вам не нужна дорогая материнская плата для игрового ПК, если вы не умеете разгонять процессор и оперативную память

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Допустим, вы простой геймер и имеете "среднестатистически бюджет" на сборку игрового ПК. Естественно, что в силу своего бюджета вы ориентируетесь исключительно на платформу AM4, процессор же вы выбираете между Ryzen 3 3300X, Ryzen 3 3100X или, как не странно, Ryzen 5 3500X, склоняясь, скорее всего, к последнему из представленных экземпляров. В вашем случае экономия на материнской плате - это деньги, вложенные в более мощную видеокарту, являющуюся главным компонентом игрового ПК. 7000 рублей за новую материнскую плату - это крайняя стоимость, на которую вам стоит ориентироваться. Но в большинстве случаев удачные решения могут подвернуться и за чуть более чем 5000 рублей, как, например, популярная материнская плата ASRock B450M Pro4-F. Можно с уверенностью сказать, что вы не заметите никакой разницы между платой за 90$ и 150$, если вы просто играете или занимаетесь не процессорозависимой работой, а настраивать что-то в BIOS вам просто не интересно. А вот покупка SSD вместо HDD сделает ваш ПК намного быстрее в любых задачах. Единственное, на что стоит обратить внимание при покупке такой почти "офисной" материнской платы - это на наличие радиаторов на VRM, чтобы не задумываться хоть о каком-то нагреве "питальника" во время игр.

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Тезис второй: покупка дорогой материнской платы под апгрейд чаще всего бессмысленна

Я уверен, что у многих из вас, читающих сейчас данный материал, в голове есть мысли о покупке материнской платы "с прицелом на будущее". Если вы серьезно собираетесь купить дорогую материнскую плату (например, на чипсете X570), чтобы потом (когда-нибудь, когда все подешевеет) обязательно обновиться до самых многоядерных и высокочастотных процессоров, экономя на текущем процессоре, оперативной памяти или видеокарте, то отбросьте эту мысль. Будем честны: абсолютное большинство пользователей через три-пять лет уже успеют забить на свою идею купить многоядерный и высокочастотный процессор, ведь на рынке уже будут (возможно) более выгодные решения с оперативной памятью стандарта DDR5 и обновлять платформу с уже устаревшей оперативной памятью будет как минимум сомнительно. А кому понравится продавать дорогую материнскую плату стоимостью более 200$ за половину цены или даже дешевле? Поэтому мое мнение таково, что если вы не энтузиаст и компьютеры - это не ваше увлечение и род занятий, то рассматривайте покупку ПК комплексно с ориентацией на свои нужды, берите на "здесь и сейчас", а не под "апгрейд когда-нибудь".

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Тезис третий: не переплачивайте за функционал и маркетинг в материнской плате, который не будет вами востребован

Большое количество SATA-портов, несколько слотов PCI Express, возможность собрать систему с SLI или Crossfire, встроенные модули Bluetooth и Wi-Fi, подсветка, новомодный PCI Express 4.0, более дорогие форм-факторы - все это громкие названия и маркетинг, который не будет востребован вами, если вы не энтузиаст и не имеете представления о том, как весь этот функционал реализовать. Конечно, для многих материнская плата - это какой-то предмет декора, и если вам нужна красивая материнская плата, то, конечно, берите и переплачивайте за внешний вид. Но если вам нужен ПК, чтобы просто играть и сидеть в интернете, то стоит взять самую простую плату, подходящую вашим реальным требованиям, а не навязанными кем-то, а на сэкономленные деньги купить что-то более важное.

Тезис четвертый: большинству пользователей, собирающих систему на AMD Ryzen, не нужна материнская плата дороже 10 000 рублей

Времена успели поменяться, и уже сейчас потребители, которые хотят просто "вставить и пользоваться", выбирают процессоры от AMD. Решения Intel же сохранили свой интерес для энтузиастов благодаря возможности более агрессивного разгона как оперативной памяти, так и процессора. И, так как разгона, приносящего серьезный профит на платформе AMD уже давно нет, то и смысл покупать дорогую материнскую плату для простого пользователя попросту отсутствует. Если вы рассматриваете покупку процессора до Ryzen 9 3900 (без индекса X и при небольшой настройке) включительно, а это 99.9% от потенциальных читателей, то вам не нужна материнская плата дороже той же ASUS TUF B450M-PRO GAMING, мое мнение о которой уже было высказано в предыдущей статье. Если же вы ориентируетесь на покупку шестиядерного процессора (или с меньшим количеством ядер), то бюджетная материнская плата на чипсете B450 - это все, что вам нужно.

Тезис пятый: собирая игровой ПК на Intel, вам потребуется относительно дорогая материнская плата на Z-чипсете (Z370, Z390, Z490), даже если вы имеете процессор с заблокированным множителем, иначе данная конфигурация не будет иметь никакого смысла

Как известно, компания Intel предоставляет пользователям полноценные возможности для разгона лишь на материнских платах с Z-чипсетами. И, если вы противник процессоров с ножками и плат с дырявыми сокетами, то вам придется раскошелиться на старший чипсет, чтобы полноценно разгонять оперативную память и конкурировать с системами на AMD Ryzen. Пусть покупка процессора с разблокированным множителем и совсем не обязательное условие комфортного гейминга, учитывая, что большинство пользователей не занимается разгоном, но старший чипсет позволит вам хотя бы выставить память в XMP, что значительно поднимет FPS в играх. И вам совсем не обязательно покупать дорогую материнскую плату, чтобы иметь систему на процессоре Intel и радоваться жизни - абсолютному большинству читателей будет достаточно очень даже бюджетной MSI Z390-A PRO или Gigabyte Z390 UD, если собирается система на процессоре i5 (можно и с разблокированным множителем) или i7 (желательно без разгона CPU).

Тезис шестой: топовому процессору топовая материнская плата, или тот случай, когда вам действительно нужна дорогая материнская плата для игрового ПК и, тем более, рабочей станции

Если вы собираете дорогостоящий игровой ПК с процессором i7 9700K / i7 9700KF / i9 9900K / i9 9900KF / i9 9900KS / Ryzen 9 3900X / Ryzen 9 3950X или на любом другом чуть менее распространенном или более мощном процессоре от AMD или Intel, то для комфортной работы и стабильности системы вам потребуется дорогая материнская плата исключительно на топовом чипсете для процессоров Intel и на чипсетах B550 (только топовые решения с развитой подсистемой питания процессора), X470 и X570. В случае с топами AMD на платформе AM4 в данный момент самая доступная ультимативная материнская плата - это ASRock X470 Taichi (к сожалению, оставшаяся лишь в варианте Ultimate), цена которой очень близка к 20 000 рублей. В случае с Intel, как не странно, ценники на отличные материнские платы стартуют даже дешевле 15000 рублей, а предтоповой платы для умеренного разгона i7 или i9 вам будет вполне достаточно.

Тезис заключительный: покупайте дорогую материнскую плату, если действительно знаете, зачем она вам нужна, или если очень хочется

Если вы коллекционер, оверклокер или просто можете позволить себе купить дорогую материнскую плату, так как имеете безграничный бюджет, то обязательно покупайте и ни в чем себе не отказывайте. Нет смысла экономить, выбирая компромиссные модели, если вы не получите от этой покупки удовольствия.

А каких принципов придерживаетесь вы при выборе материнской платы?