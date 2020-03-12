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Предисловие реклама Для многих из нас любимыми остались игры из далекого прошлого, которые мы перепроходим из года в год, хоть и знаем их сюжет наизусть и давно уже зазубрили все игровые секреты. Я думаю, что это связано в первую очередь с ностальгией по лучшим годам нашей жизни, для кого-то это годы молодости, для кого-то это беззаботное детство. Но так или иначе, эти игры воспитали нас, сформировали вкус и показали прекрасные миры, в которых хочется не просто отдохнуть, а иногда и жить. Для многих из нас любимыми остались игры из далекого прошлого, которые мы перепроходим из года в год, хоть и знаем их сюжет наизусть и давно уже зазубрили все игровые секреты. Я думаю, что это связано в первую очередь с ностальгией по лучшим годам нашей жизни, для кого-то это годы молодости, для кого-то это беззаботное детство. Но так или иначе, эти игры воспитали нас, сформировали вкус и показали прекрасные миры, в которых хочется не просто отдохнуть, а иногда и жить. Я долго не хотел переходить на Ryzen, потому что сам редко играю в новинки, а если и играю во что-то, то это это всякого рода старье. Я очень боялся, что однопоточной производительности Ryzen не хватит для комфортной производительности в моих любимых старых играх, поэтому очень долго сидел на I7 2700K в сумасшедшем разгоне. реклама Сейчас же, когда у меня имеется лучший процессор за 10К рублей (за которые он мне достался) - Ryzen 7 2700, я могу продемонстрировать всем тем, кто боится перейти на AM4, что райзены (даже второго поколения) обладают достаточной производительностью на ядро, чтобы радовать нас более-менеt плавным FPS в наших старых любимых играх. Тестовый стенд Сейчас же, когда у меня имеется лучший процессор за 10К рублей (за которые он мне достался) - Ryzen 7 2700, я могу продемонстрировать всем тем, кто боится перейти на AM4, что райзены (даже второго поколения) обладают достаточной производительностью на ядро, чтобы радовать нас более-менеt плавным FPS в наших старых любимых играх. Процессор: AMD Ryzen 7 2700;

ОЗУ: CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B 2x16Гб, 3400 MHz;

Системная плата: Asus TUF B450M PRO GAMING;

Система охлаждения процессора: AMD Wraith Spire ;

Термопаста: AMD;

Видеоадаптер: GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G;

Накопители: Samsung SSD 850 120GB (под Windows), Western Digital WD Blue 1 TB (под игры);

Блок питания: Enermax Revolution D.F. , 650 Ватт;

Корпус: Thermaltake View 31 TG;

Монитор: BenQ GW2460, разрешение: 1920 x 1080;

Операционная система: Windows 10 x64. Ахтунг! реклама Ориентируйтесь больше не на голый показатель 1% и 0.1%, а на описания моих ощущений от игры. Так как 0.1% и 1% FPS скорее будут демонстрировать особенности движка, которые проявляются даже на самых производительных на ядро процессорах. Ориентируйтесь больше не на голый показатель 1% и 0.1%, а на описания моих ощущений от игры. Так как 0.1% и 1% FPS скорее будут демонстрировать особенности движка, которые проявляются даже на самых производительных на ядро процессорах. Стоит также уточнить заранее, что ни в одной игре не было упора в видеокарту. Все тесты проводились на максимальных настройках графики в разрешении 1920x1080 (кроме Morrowind, игра тестировалась на максимально возможном "классическом" разрешении 1280x1024). реклама Замеры значений FPS производились программой MSI Afterburner в процессе нескольких минут геймплея из игры. Значения автоматически заносились в блокнот. Замеры значений FPS производились программой MSI Afterburner в процессе нескольких минут геймплея из игры. Значения автоматически заносились в блокнот. Также стоит отметить, что процессор на момент тестирования был в стоке и охлаждался боксовым кулером. Технология "precision boost overdrive" была активирована. Fallout 2 (Fallout of Nevada)

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Начнем с бессмертной и культовой классики из прошлого века, пусть и с модификацией (которая по качеству исполнения и атмосфере на одном уровне с Fallout 2). Не вижу смысла описывать, насколько прекрасны классические Fallout, кто знает, тот знает. Здесь мы смотрим на "сухую" производительность.

Если честно, то после смены платформы, я не ощущаю никакой разницы с I7 2700K. В процессе игры дропы FPS не заметны, хотя кадры постоянно "скачат" с 900+ до 30. Какие-либо статтеры не ощущаются от слова совсем.

Postal 2

Следующей на тесте удалось оказаться одной из моих любимых игр. Быть может, эту игру вспоминают далеко не все, но лично мне она очень близка и минимум раз в год я ее перепрохожу.

Статтеры также незаметны, а мой глаз не улавливает низкий минимальный FPS. FPS просаживается на тех моментах, когда я разношу на кусочки головы NPC кувалдой, но я вас уверяю, что это вовсе невозможно уловить в процессе игры. Хотя если очень сконцентрироваться, то можно заметить, что картинка в этот момент замирает на какую-то долю секунды. Если сравнивать с i7 2700K, то разницы я также особо не почувствовал.

The Elder Scrolls III: Morrowind

Я хоть и не являюсь фанатом серии TES и Морровинда в частности, в принципе как и игр от студии "Bethesda", но протестировать эту игру на новом процессоре стоило, так как у Morrowind есть огромная аудитория поклонников.

В процессе игры была замечена пара статтеров. Также они присутствовали на моей 1155 платформе. Но в целом все достаточно плавно и вы не разочаруетесь от производительности в своей любимой игре.

Crysis

А теперь вернем свой 2007 и окунемся в восхитительный Crysis!

Конкретно в этой игре действительно ощущается падение производительности по сравнению с I7 2700K в разгоне. Но не критично. Статтеры скорее связаны опять же с особенностями движка игры и подгрузкой локации, в самой же игре ощущался пониженный FPS, но игралось все также на комфортном уровне и впечатление от игры не было испорчено.

S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля

А теперь перейдем к самому "вкусному" тестированию. Встречайте долгожданный тест любимой всеми на территории СНГ культовой игры - "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля".

Спешу вас обрадовать: великий сталкер играется точно также, как и на моем бывшем i7 2700K в разгоне. Да, на i7 2700K в "Тени Чернобыля" было на порядок больше FPS, но я не являюсь обладателем монитора на 240 Гц, чтобы уловить разницу. Ради полного тестирования я специально побегал по кардону, перестрелял бандитов на АТП и даже вырезал деревню новичков. За все это время я поймал лишь один статтер, который я ловил что на P4, что на i7 920, что на i7 2700K, который "срабатывает", как только подбегаешь к Петрухе. Стоит также заметить, что статтеры в сталкере по большей мере "расположены" на фиксированных местах. Так на P4 в свое время у меня был постоянный статтер на несколько секунд, когда я бежал в бар по дороге на заводе "Росток". Благо на более производительных "машинах" этот статтер стал почти незаметен.

К слову, какой-нибудь "S.T.A.L.K.E.R.: Lost Alpha", на мой взгляд, на Ryzen 7 2700 будет идти даже лучше, чем на моем бывшем i7 2700K, так как игра может "во многопоток".

Заключение

Процессор Ryzen 7 2700 показал достойную производительность на ядро в ряде уже "классических" игр. Не стоит бояться перехода на платформу AM4, так как компания "AMD" смогла "довести до ума" свои процессоры и теперь вы практически не заметите никакой разницы в производительности в старых играх, если до этого были обладателем какого-нибудь процессора сокета LGA115X, а в новых играх вы гарантированно получите неплохую прибавку к производительности, а также огромный потенциал, чем больше всего славятся процессоры от "красных".