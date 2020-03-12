Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ryzen и однопоток: тестирование Ryzen 7 2700 в наших любимых старых играх

для раздела Блоги
4
РУХНУЛА цена RTX 2080 несмотря на рост доллара
ASUS 2070 почти по старой цене в Ситилинке
2060 ASUS по старой цене в Регарде
Сказочно низкая цена на Ryzen 3900X в Регарде. Надо брать.
1660Ti по старой цене в Регарде
Цены на память снижены на 30% - несмотря на падение рубля
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.


Предисловие

реклама

Для многих из нас любимыми остались игры из далекого прошлого, которые мы перепроходим из года в год, хоть и знаем их сюжет наизусть и давно уже зазубрили все игровые секреты. Я думаю, что это связано в первую очередь с ностальгией по лучшим годам нашей жизни, для кого-то это годы молодости, для кого-то это беззаботное детство. Но так или иначе, эти игры воспитали нас, сформировали вкус и показали прекрасные миры, в которых хочется не просто отдохнуть, а иногда и жить.

Я долго не хотел переходить на Ryzen, потому что сам редко играю в новинки, а если и играю во что-то, то это это всякого рода старье. Я очень боялся, что однопоточной производительности Ryzen не хватит для комфортной производительности в моих любимых старых играх, поэтому очень долго сидел на I7 2700K в сумасшедшем разгоне.

реклама

Сейчас же, когда у меня имеется лучший процессор за 10К рублей (за которые он мне достался) - Ryzen 7 2700, я могу продемонстрировать всем тем, кто боится перейти на AM4, что райзены (даже второго поколения) обладают достаточной производительностью на ядро, чтобы радовать нас более-менеt плавным FPS в наших старых любимых играх.

Тестовый стенд

Процессор: AMD Ryzen 7 2700;
ОЗУ: CRUCIAL Ballistix BL2K16G30C15U4B 2x16Гб, 3400 MHz;
Системная плата: Asus TUF B450M PRO GAMING;
Система охлаждения процессора: AMD Wraith Spire ;
Термопаста: AMD;
Видеоадаптер: GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G;
Накопители: Samsung SSD 850 120GB (под Windows), Western Digital WD Blue 1 TB (под игры);
Блок питания: Enermax Revolution D.F. , 650 Ватт;
Корпус: Thermaltake View 31 TG;
Монитор: BenQ GW2460, разрешение: 1920 x 1080;
Операционная система: Windows 10 x64.

Ахтунг!

реклама

Ориентируйтесь больше не на голый показатель 1% и 0.1%, а на описания моих ощущений от игры. Так как 0.1% и 1% FPS скорее будут демонстрировать особенности движка, которые проявляются даже на самых производительных на ядро процессорах.

Стоит также уточнить заранее, что ни в одной игре не было упора в видеокарту. Все тесты проводились на максимальных настройках графики в разрешении 1920x1080 (кроме Morrowind, игра тестировалась на максимально возможном "классическом" разрешении 1280x1024).

реклама

Замеры значений FPS производились программой MSI Afterburner в процессе нескольких минут геймплея из игры. Значения автоматически заносились в блокнот. 

Также стоит отметить, что процессор на момент тестирования был в стоке и охлаждался боксовым кулером. Технология "precision boost overdrive" была активирована.

Fallout 2 (Fallout of Nevada)

реклама


Начнем с бессмертной и культовой классики из прошлого века, пусть и с модификацией (которая по качеству исполнения и атмосфере на одном уровне с Fallout 2). Не вижу смысла описывать, насколько прекрасны классические Fallout, кто знает, тот знает. Здесь мы смотрим на "сухую" производительность.

Если честно, то после смены платформы, я не ощущаю никакой разницы с I7 2700K. В процессе игры дропы FPS не заметны, хотя кадры постоянно "скачат" с 900+ до 30. Какие-либо статтеры не ощущаются от слова совсем.

Postal 2

Следующей на тесте удалось оказаться одной из моих любимых игр. Быть может, эту игру вспоминают далеко не все, но лично мне она очень близка и минимум раз в год я ее перепрохожу.

Статтеры также незаметны, а мой глаз не улавливает низкий минимальный FPS. FPS просаживается на тех моментах, когда я разношу на кусочки головы NPC кувалдой, но я вас уверяю, что это вовсе невозможно уловить в процессе игры. Хотя если очень сконцентрироваться, то можно заметить, что картинка в этот момент замирает на какую-то долю секунды. Если сравнивать с i7 2700K, то разницы я также особо не почувствовал. 

The Elder Scrolls III: Morrowind

Я хоть и не являюсь фанатом серии TES и Морровинда в частности, в принципе как и игр от студии "Bethesda", но протестировать эту игру на новом процессоре стоило, так как у Morrowind есть огромная аудитория поклонников.

В процессе игры была замечена пара статтеров. Также они присутствовали на моей 1155 платформе. Но в целом все достаточно плавно и вы не разочаруетесь от производительности в своей любимой игре.

Crysis

А теперь вернем свой 2007 и окунемся в восхитительный Crysis!

Конкретно в этой игре действительно ощущается падение производительности по сравнению с I7 2700K в разгоне. Но не критично. Статтеры скорее связаны опять же с особенностями движка игры и подгрузкой локации, в самой же игре ощущался пониженный FPS, но игралось все также на комфортном уровне и впечатление от игры не было испорчено.

S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля

А теперь перейдем к самому "вкусному" тестированию. Встречайте долгожданный тест любимой всеми на территории СНГ культовой игры - "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля".

Спешу вас обрадовать: великий сталкер играется точно также, как и на моем бывшем i7 2700K в разгоне. Да, на i7 2700K в "Тени Чернобыля" было на порядок больше FPS, но я не являюсь обладателем монитора на 240 Гц, чтобы уловить разницу. Ради полного тестирования я специально побегал по кардону, перестрелял бандитов на АТП и даже вырезал деревню новичков. За все это время я поймал лишь один статтер, который я ловил что на P4, что на i7 920, что на i7 2700K, который "срабатывает", как только подбегаешь к Петрухе. Стоит также заметить, что статтеры в сталкере по большей мере "расположены" на фиксированных местах. Так на P4 в свое время у меня был постоянный статтер на несколько секунд, когда я бежал в бар по дороге на заводе "Росток". Благо на более производительных "машинах" этот статтер стал почти незаметен.

К слову, какой-нибудь "S.T.A.L.K.E.R.: Lost Alpha", на мой взгляд, на Ryzen 7 2700 будет идти даже лучше, чем на моем бывшем i7 2700K, так как игра может "во многопоток".

Заключение

Процессор Ryzen 7 2700 показал достойную производительность на ядро в ряде уже "классических" игр. Не стоит бояться перехода на платформу AM4, так как компания "AMD" смогла "довести до ума" свои процессоры и теперь вы практически не заметите никакой разницы в производительности в старых играх, если до этого были обладателем какого-нибудь процессора сокета LGA115X, а в новых играх вы гарантированно получите неплохую прибавку к производительности, а также огромный потенциал, чем больше всего славятся процессоры от "красных".

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.2 из 5
голосов: 5
Добавить в закладки

Теги

amd тест тестирование процессора ryzen 7 2700 тестирование crysis am4 сталкер fallout 2 morrowind postal 2 тест игр the elder scrolls iii: morrowind fallout of nevada precision boost overdrive s.t.a.l.k.e.r.: тень чернобыля однопоточные игры
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super
12
В погоне за производительностью: процессоры – март 2020
25
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
72
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
83
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2070 Super GP OC (NE6207ST19P2-180T)
17
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
185
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
25
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT
25
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix X299-E Gaming II
37

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
2 марта 2020 121
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 83
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 185
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 21
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 55
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
6 марта 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на процессоры Intel Core 10-го поколения оказались гораздо выше ожидаемых, а сами процессоры могут не выйти до лета
152
Новая тема Ubuntu для MIUI 11 удивила всех фанов
16
Разъём M.2 и эксплуатация видеокарты: всё возможно!
12
Bethesda опубликовала обновлённые системные требования DOOM Eternal
43
Появилось изображение материнской платы на основе полноценного набора логики AMD B550
39
Энтузиаст показал, как выглядел бы ремейк Half-Life с трассировкой лучей
9
Опубликованы ключевые характеристики видеокарт NVIDIA поколения Ampere: GeForce RTX 3080 Ti будет на 40% производительнее, чем GeForce RTX 2080 Ti
37
Новая тема Global Version 11 для MIUI 11 не оставит равнодушными поклонников
13
12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X подешевел до 400 долларов – конкуренция с Intel Core i9 9900К усиливается
52
В Steam появились системные требования PC-версии обновлённой DOOM 64
12
Sony PlayStation 5: характеристики и цена
33
The Elder Scrolls IV Oblivion получает новый пакет текстур HD 2020
3
Технические характеристики Sony PlayStation 5 приятно удивили экспертов
43
Tronsmart Onyx Ace представлены официально – TWS-наушники в стиле Apple AirPods за 32 доллара
4
Настольный процессор AMD Ryzen 4000-й серии продемонстрировал низкую производительность
13
Один из дизайнеров S.T.A.L.K.E.R. показал странный скриншот из разработки на движке Unreal Engine 4
14
Илон Маск поставил под сомнение ценность высшего образования
55
Технические характеристики GeForce RTX 3080 Ti Ampere – 12 ГБ памяти, 10-нм техпроцесс и разочаровывающая производительность
31
Один из новых продуктов NVIDIA будет использовать продвинутую упаковку TSMC
+
PC-версия Horizon Zero Dawn официально подтверждена
41

Популярные статьи

Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
292
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
72
Что нового в грядущем обновлении Windows 10 April 2020
8
Обзор дешевой компьютерной периферии. Часть 1
15
В погоне за производительностью: процессоры – март 2020
25
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super
12
Ryzen и однопоток: тестирование Ryzen 7 2700 в наших любимых старых играх
4

Сейчас обсуждают

burobay
01:40
Ээээ... я думал, не должно было быть вообще никаких проблем. А почему Кризис статтерит? Мне кажется, 2700 ему с головой, хоть в один поток. Хз, может дрова чего или система, или попробовать отрубить ...
Ryzen и однопоток: тестирование Ryzen 7 2700 в наших любимых старых играх
VRoman
01:39
Ты наверное его с кем-то путаешь или половину его статей не читаешь. От некоторых его перлов и заголовков мозги взрываются у всех нормальных читателей.
Новая критическая уязвимость процессоров Intel может снизить их производительность до 19 раз
E1nher1
01:39
Я не люблю 4. Не люблю 3. Вегас более менее , но меня двигло отталкивает и реализация . У беседки вообще нет хороших игр.
Ryzen и однопоток: тестирование Ryzen 7 2700 в наших любимых старых играх
Antonio_
01:37
прям америку открыл
GTA 6: сбор всех "новостей" в одном месте
omoikane
01:36
У них выбора нет, у них нормального интернета если сравнивать с Россией нету :D
Windows 7 остался 1 день – 3 эффективных способа решения проблемы
korn87
01:35
надо было в четвёртом фалауте в городе потестить, там капец приходит райзенам.
Ryzen и однопоток: тестирование Ryzen 7 2700 в наших любимых старых играх
omoikane
01:34
Расскажи моему деду который курил как паровоз и умер от рака гортани. То что некоторым повезло, не значит что повезет и тебе.
Опубликованы ключевые характеристики видеокарт NVIDIA поколения Ampere: GeForce RTX 3080 Ti будет на 40% производительнее, чем GeForce RTX 2080 Ti
Kasyan
01:32
На счет месенджера Телеграмма, он давно уже разрешен. А на счет блокировки именно месенджера Телеграмм, это влажные фантазии автора, в оригинале ни слова о его блокировки. https://www.rbc.ru/technolog...
Роскомнадзор потратил 9 миллионов рублей на искоренение Tor и Telegram - ждём первые результаты
ACDCOVER
01:31
Потому что вулкан на АМД адская смесь. ;)
Технические характеристики GeForce RTX 3080 Ti Ampere – 12 ГБ памяти, 10-нм техпроцесс и разочаровывающая производительность
ACDCOVER
01:30
О каком ветре речь то? В 4к у radeon 7 и 2080ti паритет. Но в 4к играют единицы. 1080р народное разрешение.
Технические характеристики GeForce RTX 3080 Ti Ampere – 12 ГБ памяти, 10-нм техпроцесс и разочаровывающая производительность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем