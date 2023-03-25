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В марте 2023 года российские видеосервисы удалили из своих библиотек фильмы и сериалы от Walt Disney Company, Marvel, Lucasfilm, Pixar и FOX. Контракты на лицензионный показ контента студии Disney и ее аффилированных компаний истекли у стриминговых сервисов, и американский производитель и правообладатель отказался продлевать лицензии из-за санкций. Таким образом, российские зрители потеряли возможность легально наслаждаться любимыми проектами Дисней, включая фильмы Марвел. Однако, стоит ли считать это большой потерей?

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Киновселенная Марвел – это одна из самых популярных и успешных киновселенных в истории кино. Она началась в 2008 году с выхода фильма "Железный человек" и с тех пор выросла до огромных масштабов, включая более 33 фильмов и телесериалов, которые связаны между собой и создают общую историю. Однако, несмотря на все успехи, киновселенная Марвел уже не вызывает такого интереса у зрителей, как раньше. В этой статье мы рассмотрим причины, по которым киновселенная Марвел уже никому не интересна.

1. Перенасыщение рынка

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Одной из главных причин, по которым киновселенная Марвел уже не интересна, является перенасыщение рынка. За последние несколько десятков лет вышло так много фильмов и телесериалов, что зрители просто устали от них.

После десятилетней истории о Железном человеке и Мстителях зрители получили полтора года перерыва от фильмов франшизы. Ожидания от следующей фазы были высокими, так как Файги постоянно анонсировал появление новых персонажей и перспективу мультивселенной, что сразу же захватило умы фанатов. Однако в 2021 году зрители столкнулись с перенасыщением проектов Marvel. Практически каждый месяц компания выпускала новый сериал или фильм. В конце 2022 года студия пошла еще дальше, представив специальные выпуски о Ночном оборотне и Стражах Галактики, приуроченные к Хэллоуину и Рождеству соответственно. Таким образом, за последние два года зрители увидели больше продуктов Marvel, чем за первые две фазы киновселенной.

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С течением времени зрители начали уставать от супергероев и их бесконечных приключений. К тому же, киновселенная Марвел слишком сильно ориентирована на продолжительность франшизы, и это приводит к тому, что каждый новый фильм становится все более запутанным и сложным для понимания.

2. Отсутствие новизны

Все фильмы и сериалы в киновселенной Марвел похожи друг на друга и не предлагают ничего нового. Зрители уже видели все это раньше и не хотят смотреть одно и то же снова и снова. Когда франшиза только начиналась, каждый новый фильм был риском для студии. Но с течением времени студия стала более консервативной и начала делать все более предсказуемые фильмы. С обильной долей юмора, без серьёзности и драматизма.

Объяснить всё это можно на примере фильма Тор 4.

Фильм "Тор 4" - это не типичный фильм киновселенной Marvel, а скорее пародия в стиле "Очень страшного кино" или "Супергеройского кино". Фильм не претендует на серьезность, поэтому никакой Кристиан Бэйл в роли злодея ничего не спасёт. Его очень мало, а большую часть времени он просто злодействует как типичный злодей Marvel, хотя в фильме есть настоящий конфликт. В паре сцен есть проблески интересного персонажа, но это совсем недостаточно. Ситуация настолько абсурдная, что фильм в итоге будто бы вообще никому не нравится.

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В целом, фильм Тор 4 является примером того, как Marvel стала делать более предсказуемые и похожие друг на друга фильмы, упуская возможность предложить что-то новое и интересное. Но вместо этого они сосредоточились на юморе и пародировании, что не всегда работает в их пользу.

3. Низкое качество фильмов

Некоторые фильмы в киновселенной Марвел получили негативные отзывы от критиков и зрителей, что привело к утрате доверия зрителей к киновселенной Марвел и отказу от просмотра новых фильмов. К такому результату привели провал фильмов "Тор 4" и "Доктор Стрэндж 2", а также сериала "Женщина-Халк". У данных картин имеются проблемы как с сценарной, так и с визуальной составляющей.

В период первых трех фаз киновселенной выпускалось примерно два-три полнометражных фильма в год, что положительно сказывалось на интересе зрителей, которые успевали соскучиться по знакомому миру, а также на качестве продукта. Команде каждого проекта предоставлялось достаточно времени на проработку визуальных эффектов и сценариев. В настоящее время же мы получаем контент почти каждый месяц, и студия пытается следовать масштабному плану релизов. Если процесс шлифовки графики затянется, то премьеры новых фильмов и сериалов не будут откладываться, чтобы не потерять огромные суммы. В результате работники студии вынуждены работать на износ, трудясь до последних дней перед премьерой, а пост-продакшн превращается в настоящий ад. Итоговый результат каждый раз заставляет задаваться вопросом: "Почему так?".

В 2023 году намечается выпуск четырех фильмов и пяти сериалов, что продолжит неприятную тенденцию. Все эти произведения будут соревноваться за внимание зрителей в огромном потоке контента, который, хоть и связан между собой, но разъединен. Когда всё становится однообразным, бесцельным, лишенным реальных ставок и ажиотажа, у публики может совсем пропасть аппетит.

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Напомним, что фильмы Marvel сгруппированы в фазы для удобства внутреннего деления, а каждая из них объединена в сагу. Сюжет первых трех фаз крутился вокруг Камней Бесконечности, которые собирал суперзлодей Танос для устроения геноцида галактических масштабов. Однако основной темой четвертой, пятой и шестой фаз станет мультивселенная, то есть активное взаимодействие разных параллельных реальностей. Но пока нет общей картины вокруг этой темы. Почти вся четвертая фаза прошла мимо мультивселенной, а активно с ней работали только два фильма - "Человек-паук: Нет пути домой" и "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия". Кажется, что полнометражные блокбастеры сочетаются по принципу лебедя, рака и щуки: каждый из них перетягивает внимание на себя, но никакой реальной кооперации между концепциями разных режиссеров не чувствуется. Отсутствие командного фильма также не помогает единству Marvel в этой фазе. Все герои работают сольно, и новых "Мстителей" не предвидится до 2025 года, когда выйдет кроссовер "Мстители: Династия Канга"

4. Избыток персонажей

Еще одной причиной, почему Марвел уже никому не интересна, является избыток персонажей. В киновселенной Марвел слишком много персонажей, и это приводит к тому, что некоторые из них не получают достаточно времени на экране или не имеют достаточно развития. К тому же, каждый новый фильм добавляет еще больше персонажей, что делает всю киновселенную еще более запутанной и сложной для понимания.

5. Конкуренция

В последние годы появилось много других франшиз и сериалов, которые стали конкурировать с киновселенной Марвел. Например, франшиза "Звездные войны" и сериалы "Игра престолов" и "Ходячие мертвецы" имеют огромную популярность и могут отвлекать внимание зрителей от киновселенной Марвел.

Чтобы привлечь внимание зрителей, компания сосредоточилась на потакании фанатам и внедрила концепт мультивселенной. Кроссоверы между разными версиями персонажей радуют поклонников, но не всегда устраивают обычных зрителей, которые не знакомы с деталями франшизы. Они оценивают фильмы по сложности сюжета и развитию персонажей, чего Marvel не всегда может предоставить.

6. Неудачные эксперименты

Студия Marvel продолжает экспериментировать с различными жанрами и стилями, однако не все их проекты оказываются успешными. Некоторые фильмы получают негативные отзывы от критиков и зрителей, что приводит к утрате доверия к студии.

Несмотря на это, Marvel смогла создать сериалы «Ванда/Вижн» (2021) и «Локи» (2022), которые отличаются от привычных супергеройских фильмов и сериалов. Кроме того, фильмы четвертой фазы, такие как «Вечные» (2021) и «Черная Пантера: Ваканда навеки», затрагивают важные философские темы.

Однако, многие фанаты жалуются на неоднородность вселенной Marvel, вызванную постоянными экспериментами в жанре. Например, политический триллер «Сокол и Зимний солдат» (2021) сильно отличается от мистической истории о египетских богах и мире мертвых в «Лунном рыцаре» (2022). Также, драматическая история о последствиях смерти Т’Чаллы в «Черной Пантере: Ваканда навеки» не сочетается с легким «Тором: Любовь и гром» (2022).

Этот контраст между проектами студии отрицательно влияет на вселенную Marvel, не давая зрителям понимать, чего ожидать от каждого нового проекта. Стоит ли его воспринимать серьезно или же это очередной попкорновый аттракцион ? В результате зрители разочаровываются независимо от исхода.

7. Необходимость знать предыдущие фильмы

Киновселенная Марвел представляет собой общую историю, основанную на предыдущих фильмах. Однако это создает потенциальную проблему для новых зрителей, которые не знакомы с киновселенной. На данный момент большинство проектов четвертой фазы представляют собой лишь вводные истории, в то время как настоящие важные события будут происходить в будущих фильмах. В этом аспекте четвертую фазу киновселенной можно сравнить с первым актом фильма. Однако, время ожидания второго акта продолжается уже более двух лет, а каждый новый фильм вводит еще больше персонажей, что часто запутывает зрителей и не дает возможности привязаться к какому-то конкретному герою.

Более того, студия не всегда помнит о деталях и событиях, заброшенных в ранних фильмах. Например, одна из сцен фильма "Вечные" показала гигантскую голову Целестиала, вырастающую из под земли и разрушающую часть поверхности планеты в Индийском океане. Но, несмотря на огромный масштаб этого события, его последствия не отражены в последующих фильмах. Такой подход сокращает влияние как каждой конкретной работы, так и всей франшизы в целом.





Заключение

В заключение, киновселенная Марвел уже не вызывает такого интереса у зрителей, как раньше. Это связано с перенасыщением рынка, отсутствием новизны, низким качеством фильмов, отсутствием интересных персонажей, слишком много продуктов, неудачными экспериментами и необходимостью знать предыдущие фильмы. Однако, несмотря на все это, киновселенная Марвел все еще остается одной из самых популярных и успешных киновселенных вселенных в истории кино.

Несмотря на противоречивые мнения о фильмах, нельзя отрицать, что для создания такой прибыльной и успешной франшизы нужен настоящий талант. Имя киновселенной продолжает быть на слуху, а люди продолжают активно обсуждать серию, каждый со своей точкой зрения.

Чего ждать зрителям в будущем?

Кевин Файги уже разработал график выхода работ студии до 2026 года. Количество проектов будет увеличиваться, но уже можно сказать, что «Сага мультивселенной» будет продолжать идею «Саги бесконечности». Новая история завершится столкновением всех супергероев с Кангом Завоевателем, так же, как это было с Таносом. Однако масштаб данной схватки будет гораздо больше, так как Файги неоднократно высказывал свою желание собрать в кадре все воплощения героев Marvel, когда-либо представленных на экранах.

Сможет ли такая стратегия оправдать ожидания? Увидим в будущем.