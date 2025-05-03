Из функциональных возможностей выделяется поддержка PIP (картинка в картинке) и PBP (картинка рядом), что удобно для одновременного подключения нескольких устройств.

Titan Legion анонсировала выход своего нового монитора P2510H PRO+. Новинку уже можно приобрести по рекомендованной цене 829 юаней (115 долларов США или 9 000 рублей), что определяет ее в сегмент бюджетных устройств.

Главная отличительная черта монитора - максимальная частота обновления в 320 Гц при разрешении 1920×1080 пикселей, что делает его одним из самых быстрых мониторов в своем классе. Изначальная частота обновления панели составляет 300 Гц, но разгон монитора (Overclocking) позволяет достичь 320 Гц.

Монитор оснащен 24,5-дюймовой IPS-панелью с временем отклика GtG 1 мс, что минимизирует размытие в быстро меняющихся сценах. Пиковая яркость экрана достигает 400 нит, статическая контрастность — 1000:1, а поддержка 8-битного цвета (с охватом 99% sRGB, 93% DCI-P3 и 122% sRGB) обеспечивает насыщенную и точную цветопередачу.

Производитель предусмотрел регулировку по высоте, наклон и поворот монитора, а корпус совместим с креплениями VESA 100×100 мм. Это позволяет установить монитор на стену или специализированные кронштейны.

Из функциональных возможностей выделяется поддержка PIP (картинка в картинке) и PBP (картинка рядом), что удобно для одновременного подключения нескольких устройств — например, ПК и игровой консоли. Для подключения предусмотрены 2 порта HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиоразъем.