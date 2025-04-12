В первом квартале 2025 года Polestar реализовала около 12 300 автомобилей, что на 76% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В первом квартале 2025 года Polestar зафиксировала рост продаж автомобилей на 76%, реализовав около 12 300 единиц. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, когда было продано чуть менее 7000 автомобилей, это значительный скачок.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, показатели сохранились на уровне четвертого квартала 2024 года. Успех компании связывают с высоким спросом на новые модели и стратегической перестройкой системы продаж.

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Новая стратегия, включающая локализацию присутствия и активное взаимодействие с клиентами, начала приносить плоды. Виллем Баудевейнс, возглавляющий Polestar в Германии, видит в текущих результатах подтверждение правильности выбранной траектории развития. Особенно важным толчком роста стали модели Polestar 3 и Polestar 4, расширившие ассортимент компании.

Генеральный директор Polestar Михаэль Лошеллер подчеркнул успехи в операционной деятельности и важность активного подхода к продажам. Вместе с тем, он указал на необходимость мониторинга геополитической обстановки, включая возможные санкции США против Китая. Компания намерена оперативно реагировать на любые изменения. Подробные данные за 2024 финансовый год будут представлены к концу апреля вместе с полным годовым отчетом.