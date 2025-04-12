Спорткар выпускается ограниченной серией в 1980 экземпляров.

Renault 5 Turbo 3E, оснащённый полностью электрической силовой установкой мощностью в 540 л. с., разгоняется до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды.

Вес автомобиля составляет всего 1450 кг благодаря корпусу из алюминия и карбона, что делает его лёгким и маневренным. Кузов удлинён на 26 см по сравнению с обычным R5 E-Tech Electric, достигая длины 4,08 метра и ширины 2,05 метра.

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Turbo 3E оснащён 800-вольтовой платформой, позволяющей зарядить аккумулятор за 15 минут при мощности 350 кВт и обеспечивать запас хода до 400 км. Четыре электродвигателя установленные в каждом колесе обеспечивают филигранное управление тягой, а огромные 20-дюймовые колёса с шинами шириной 275 мм и тормозными дисками диаметром 440 мм подчёркивают спортивный характер автомобиля.

Спорткар выпускается ограниченной серией в 1980 экземпляров, каждый из которых пронумерован, Turbo 3E уже привлекает внимание коллекционеров. Автомобиль доступен на европейском рынке, а также в странах Ближнего Востока, Японии и Австралии. Официальные цены пока не объявлены, но ожидаются весной.

Интерьер суперкара соответствует его спортивной натуре: ковшеобразные сиденья, шеститочечные ремни безопасности, элементы из карбона и раллийный ручной тормоз. Приборная панель сочетает классический стиль с современным функционалом, включая 10,1-дюймовый и 10,25-дюймовый экраны, работающие на базе системы Google.