Преодолев 1959,9 км по горным массивам Китая SAIC Roewe D6 показал результат 9,125 кВт⋅ч/100 км.

Полностью электрический седан Roewe D6 от SAIC Motor установил новый мировой рекорд Гиннесса по самому низкому энергопотреблению среди серийных электромобилей, показав результат в 9,125 кВт⋅ч/100 км. Этот показатель был достигнут в ходе пятидневного испытания, начавшегося в Лхасе и завершившегося в Синине, общая протяженностью маршрута составила 1959,9 км. Автомобиль преодолел перевал Тангула высотой 5231 м, горы Куньлунь, туннель Фэнхуошань и другие перевалы на высоте свыше 4700 м, демонстрируя выносливость в условиях плато вечной мерзлоты, снежных бурь и температуры до -12C.

Roewe D6 основан на архитектуре Roewe Nebula второго поколения и должен дебютировать в конце текущего месяца. Седан обладает низким коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,27 Cd и габаритами 4792/1828/1496 мм при колесной базе 2750 мм. Планируется выпуск двух модификаций: Переднеприводная версия с электромотором мощностью 105 кВт (141 л.с.) и батареей 53,9 кВт⋅ч с запасом хода до 520 км. Версия с электродвигателем на 95 кВт (127 л.с.), аккумулятором 42,8 кВт⋅ч и запасом хода до 450 км также предлагается исключительно с передним приводом.

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Интерьер Roewe D6 представлен в минималистичном стиле: 12,8-дюймовый центральный сенсорный дисплей, цифровая приборная панель, двухспицевое рулевое колесо, многослойная передняя панель и центральная консоль с парой беспроводных зарядных устройств на 50 Вт, подстаканниками и физическими клавишами управления.