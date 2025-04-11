Aion UT стал одним из самых доступных электромобилей в Китае.

В условиях жесткой конкуренции на китайском рынке электромобилей, где доминируют BYD и Wuling, компания GAC пытается завоевать внимание китайской молодёжи. Её ответ — Aion UT, компактный кроссовер, который выделяется своим дизайном и низкой ценой.

Крыша с контрастным окрасом, агрессивные D-образные фары и массивные колесные арки создают иллюзию премиальности. Светодиодные дневные огни из 19 сегментов — явный реверанс в сторону Mercedes EQ-серии. Однако длина в 4,27 метра выдает компактность: UT ближе к городским хэтчбекам, чем к полноценным внедорожникам.

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Под полом расположился электромотор на 134 л.с. и батареи от 34,8 до 44,1 кВт·ч. Запас хода в 330–420 км (CLTC) выглядит адекватно для города, недостаточна для длительных поездок.

Скорость зарядки 30–80% за 24 минуты — стандарт для сегмента. Но здесь кроется подвох: в базовых версиях нет поддержки продвинутых ADAS, а значит время зарядки значительно увеличится.

14,6-дюймовый экран и цифровая панель приборов создают видимость премиальности, но только топовая версия предлагает фоновую подсветку и автопилот. Базовые комплектации ограничиваются голосовым помощником и поддержкой CarPlay.

Объем багажника (440 л) и панорамный люк — сильные стороны. Но регулировка сидений только в двух плоскостях и дешевый пластик напоминают: перед нами всё же бюджетник. «GAC пытается копировать Tesla, но забывает, что даже в бюджетном сегменте важен тактильный комфорт», — отмечает дизайнер Мария Коваль.

Стартовая цена в $9 600 делает Aion UT одним из самых доступных электромобилей в Китае.