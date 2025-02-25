Toyota FJ на выбор будет предлагаться с бензиновой, гибридной или полностью электрической силовой установкой.

Согласно последним слухам, осенью этого года на Tokyo Mobility Show может состояться премьера нового компактного внедорожника от Toyota, который, вероятно, получит название FJ.

Издание BestCar сообщает, что новый FJ, по всей видимости, будет оснащаться бензиновым атмосферным агрегатом 2TR объёмом 2,7 литра с компоновкой на 4 цилиндра, который уже хорошо зарекомендовал себя в других моделях Toyota. Этот двигатель, вероятно, будет сочетаться с системой полного привода, заимствованной у Land Cruiser Prado и американской версии Land Cruiser. Такая комбинация обеспечит автомобилю высокую проходимость и надежность, что особенно важно для поклонников внедорожников.

Однако это не единственный вариант силовой установки, который рассматривается для новой модели. Ранее появилась информация о возможном использовании гибридного 2,5-литрового четырехцилиндрового двигателя, аналогичного тому, что устанавливается на RAV4 Hybrid. Этот вариант выглядит вполне логичным, учитывая растущий спрос на гибридные автомобили. Кроме того, не исключено, что Toyota может предложить версию с турбированным 2,4-литровым двигателем, который уже используется в пикапе Tacoma. Это сделало бы FJ более мощным и динамичным, что привлечет внимание любителей агрессивного стиля вождения.

Также стоит отметить, что Toyota рассматривает возможность выпуска полностью электрической версии. На это указывает концепт Compact Cruiser, представленный ранее. Электрический внедорожник мог бы стать ответом компании на растущий спрос на экологически чистые автомобили, особенно в условиях ужесточения экологических норм по всему миру.

Что касается размеров, то новый FJ, судя по всему, будет действительно компактным. По прогнозам, его габариты будут близки к Corolla Cross, что сделает его конкурентом для Subaru Crosstrek. Однако, в отличие от большинства компактных кроссоверов, FJ, вероятно, получит шасси кузова на раме и полноценную систему полного привода с понижающей передачей. Это выделит его на фоне конкурентов, предлагая все преимущества полноразмерных внедорожников в компактном формате.