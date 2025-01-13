Casio Japan анонсировала выпуск двух новых моделей часов серии G-Shock — GD-010CE-5JF и GA-010CE-2AJF, входящих в линейку Urban Utility. Часы отличаются своей экологичностью и долговечностью, благодаря использованию биопластика, переработанных материалов и натуральных красителей. Срок службы батареи составляет целых 10 лет, что подчеркивает надежность устройства. Продажи начнутся в конце января текущего года, цена стартует от 17 050 йен (около 11 000 рублей).

Часы были разработаны с учетом принципов устойчивого развития компании. Корпус и безель изготовлены из биоматериалов, что свидетельствует о стремлении Casio минимизировать воздействие на окружающую среду. Ремешки выполнены из прочных нитей "Cordura" re/cor, изготовленных из переработанного ПЭТ, что свидетельствует о их долговечности. Окрашивание ремешков осуществляется методом "Food Textile", который предполагает использование пищевых отходов для создания натуральных оттенков. Модель GD-010CE окрашена в тона, полученные из эхинацеи, тогда как GA-010CE получила свои оттенки благодаря красной репе.

Несмотря на акцент на экологичность, функциональность часов остается на высоком уровне. GD-010CE, помимо длительного срока службы батареи, обладает стандартными преимущетсвами часов серии G-Shock, такими как водостойкость на глубине до 200 метров, поддержка возможности установить несколько часовых поясов и наличие встроенного будильника. Модель GA-010CE оснащена аналогово-цифровым дисплеем и включает в себя расширенные возможности, среди которых секундомер, таймер обратного отсчета и отображение мирового времени. Оба варианта обладают высокой степенью ударопрочности.

Дизайн часов отражает стремление к гармонии с природой: естественные земные цвета и экологически чистые материалы создают уникальное сочетание долговечности и экологической ответственности. Пока эти модели будут доступны исключительно на японском рынке, что может сделать их привлекательными для зарубежных коллекционеров.