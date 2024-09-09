Mechrevo iMini G это мощный игровой мини-ПК с процессором Intel Core i5-13450HX, видеокартой RTX 4060 Laptop и футуристическим дизайном.

Khadas представляет Mind 2, новую версию своего элегантного и невероятно расширяемого мини-ПК. Обновленная модель сохранила узнаваемый дизайн предшественника, но получила новейшие процессоры Intel Meteor Lake и ряд других улучшений, делающих ее еще более привлекательным выбором для энтузиастов и профессионалов.

Несмотря на миниатюрные габариты (всего 20 мм в толщину и 435 грамм веса), Khadas Mind 2 обладает впечатляющей производительностью. Базовая версия оснащена 14-ядерным процессором Intel Core Ultra 5 125H и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400, а более дорогая конфигурация может похвастаться 16-ядерным Core Ultra 7 155H и до 64 ГБ ОЗУ.

За обработку графики в Khadas Mind 2 отвечает встроенный графический процессор Intel Iris Xe, который обеспечивает достаточную производительность для большинства повседневных задач. Однако для ресурсоемких приложений, таких как игры или обработка видео, предусмотрен внешний графический процессор Mind Graphics, оснащенный мощной видеокартой RTX 4060 Ti.

Одной из ключевых особенностей Khadas Mind 2 является его невероятная расширяемость. Благодаря интерфейсу PCIe "Mind link", пользователи могут легко подключать внешний графический процессор Mind Graphics, док-станцию Mind Dock с широким набором портов и даже будущий портативный дисплей Mind xPlay.

Khadas Mind 2 поставляется с предустановленным SSD-накопителем объемом до 1 ТБ, который можно заменить в любой момент благодаря доступному пользователю слоту M.2 2230.

Богатый набор портов включает два USB 3.2 Type-A, Thunderbolt 4, USB 4 и HDMI 2.0, что обеспечивает совместимость практически с любыми периферийными устройствами.

Khadas Mind 2 уже доступен для предварительного заказа, а поставки начнутся в конце месяца. Цена варьируется от $799 за базовую конфигурацию до $1399 за топовую версию (примерно 72 000 и 126 000 рублей соответственно).