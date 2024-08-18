Huawei Watch D2 это новые смарт-часы с медицинской сертификацией для измерения давления и пульса.

Huawei готовится к выпуску новых умных часов Watch D2, которые обещают стать настоящим прорывом в сфере носимых устройств для контроля здоровья. Судя по последним утечкам информации, новинка получит медицинскую сертификацию и ряд улучшенных функций по сравнению с предшественником, Watch D, выпущенным в 2021 году.

Известный инсайдер UncleKanshan опубликовал скриншот из базы данных Национального управления по контролю за лекарственными средствами Китая, подтверждающий скорый выход Huawei Watch D2. Согласно документу, устройство зарегистрировано как "устройство для измерения артериального давления" и имеет номера моделей LCA-B10, LCA-B11 и LCA-B12.

Huawei Watch D2 унаследуют ключевую особенность предыдущей модели – встроенную манжету для измерения давления с подушкой безопасности. Однако, согласно информации из базы данных, новинка сможет измерять не только систолическое и диастолическое давление, но и частоту пульса. Причем делать это можно как однократно, так и с заданной периодичностью в течение суток, что значительно повышает информативность для медицинских исследований.

Huawei Watch D2 будут оснащены Bluetooth-модулем для синхронизации со смартфоном и отображения уведомлений. Это подтверждается записью в базе данных Infocomm Media Development Authority (IMDA) в Сингапуре, где устройство классифицируется как "Трекер спортивной активности".

К сожалению, точная дата выхода Huawei Watch D2 пока остается неизвестной. Стоимость новинки также не анонсирована, однако, учитывая цену предыдущей модели 339,99 евро (примерно 33 000 рублей), можно предположить, что Watch D2 будут относиться к премиальному сегменту.



