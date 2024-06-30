Оба смартфона обещают интересные технические характеристики по доступной цене.

Компания Meizu готовится к выпуску двух новых доступных смартфонов: Meizu Note 21 и Note 21 Pro. Оба устройства отличаются отсутствием поддержки 5G, что делает их более доступными для широкого круга потребителей.

Оба аппарата будут работать на операционной системе Android 14. Meizu Note 21 будет иметь 3 задние камеры и вспышку, а Note 21 Pro - 2 задние камеры и светодиодную вспышку. Meizu Note 21 будет отличаться более толстым корпусом (9,1 мм), в то время как Note 21 Pro будет более тонким (8,35 мм). Оба смартфона будут оснащены большими батареями: Note 21 получит батарею ёмкостью 6 000 мАч, а Note 21 Pro - 4 950 мАч. Заявлена поддержка NFC, что позволит пользователям оплачивать покупки бесконтактным способом.

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Отсутствие поддержки 5G и Wi-Fi 6 в Meizu Note 21 и Note 21 Pro свидетельствует о том, что Meizu сосредоточилась на создании доступных устройств с фокусом на основные функции и долговечность. Это также может означать, что устройства будут продаваться в основном на рынках, где 5G ещё не получил широкого распространения.

Meizu ещё не объявила официальную дату выпуска Meizu Note 21 и Note 21 Pro, но сертификация FCC свидетельствует о том, что их выпуск может состояться в ближайшее время.