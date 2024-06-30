Смартфон получил большой OLED-дисплей и новейший процессор Snapdragon 8 Gen 3.

Vivo готовится к выпуску нового флагманского смартфона iQOO Neo9S Pro+, который, как ожидается, будет представлен в июле. Новая утечка информации раскрывает некоторые ключевые характеристики устройства и подтверждает его скорый выход на рынок.

Сертификация 3C подтвердила номер модели V2403A и поддержку технологии быстрой зарядки мощностью 120 Вт. iQOO Neo9S Pro+ теоретически будет иметь стильный дизайн с градиентной задней крышкой в цветах "Buff Blue".

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Предполагается, что телефон будет оснащен большим 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2800 x 1260p, произведенным компанией Huaxing. Сердцем устройства станет новейший процессор Snapdragon 8 Gen 3, работающий в паре с выделенным графическим чипом для повышения производительности.

iQOO Neo9S Pro+ будет иметь мощную систему камер, включая 16-мегапиксельный фронтальный датчик и двойную заднюю камеру с 50-мегапиксельным основным датчиком. Новинка также будет оснащаться большой батареей емкостью 5 500 мАч. Для безопасной разблокировки будет использоваться ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Goodix под дисплеем.

Сертификация 3C является еще одним подтверждением того, что iQOO Neo9S Pro+ скоро появится в продаже. Устройство обещает стать одним из самых конкурентоспособных смартфонов на рынке благодаря своему мощному железу, стильному дизайну и поддержке быстрой зарядки мощностью 120 Вт.