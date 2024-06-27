Vivo T3 Lite предлагает покупателям стильный дизайн и достойные характеристики по цене 10 800 рублей.

Vivo представила в Индии новый бюджетный смартфон T3 Lite, который отличается привлекательной ценой и широким набором функций, необходимых для комфортного использования.

Vivo T3 Lite оснащён 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+, соотношением сторон 20:9 и максимальной частотой обновления 90 Гц. Максимальная яркость дисплея составляет 840 нит, что позволяет комфортно использовать телефон даже при ярком солнце.

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Vivo T3 Lite работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300 SoC, который обеспечивает достаточную производительность для ежедневных задач и запуска нетребовательных игр. Телефон оснащён 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенной памяти eMMC 5.1, которую можно расширить до 1 ТБ с помощью карты microSD.

Смартфон получил большой аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью до 15 Вт.

Vivo T3 Lite оснащён двойной задней камерой: 50-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Для селфи и видеозвонков используется 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Смартфон защищён от воды и пыли по стандарту IP64.

Телефон оснащается 3,5-мм разъёмом для наушников, Bluetooth 5.4, USB Type-C и боковым сканером отпечатков пальцев.

Vivo T3 Lite будет доступен в Индии с 4 июля 2024 года по цене от 10 499 индийских рупий (Примерно 10 800 рублей) за модель 4 ГБ + 128 ГБ.

Вариант 6 ГБ + 128 ГБ обойдётся в 11 499 индийских рупий (примерно 11 800 рублей).