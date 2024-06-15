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Zerox852
HMD готовится представить новый бюджетный смартфон Ridge Pro с Snapdragon 4 Gen 2 SoC
HMD Ridge Pro получил большой IPS экран и до 256 Гб встроенной памяти.

HMD, компания, стоящая за смартфонами Nokia, похоже, готовит к выпуску несколько новых устройств. После утечек о HMD Skyline и HMD Atlas, появилась информация о ещё одном предстоящем смартфоне под названием HMD Ridge Pro.

Ridge Pro, согласно утечкам, будет иметь интересный дизайн задней панели с тремя кольцами камеры и светодиодной подсветкой. Телефон будет оснащён 6,64-дюймовой ЖК-панелью IPS с разрешением Full HD+, максмальной частотой обновления 120 Гц и яркостью 800 нит.

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Ridge Pro, по слухам, будет оснащён  бюджетным чипсетом от Qualcomm - Snapdragon 4 Gen 2 SoC. Он будет иметь 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью microSD.

Система камер Ridge Pro включает в себя тройную заднюю камеру с основным датчиком на 50 МП, сверхширокоугольным датчиком на 5 МП и датчиком глубины на 2 МП. Фронтальная камера, как ожидается, также будет иметь сенсор на 50 МП.

Телефон должен получить большую батарею ёмкостью 5500 мАч. Ridge Pro также будет поддерживать подключение 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC и разъем для наушников 3,5 мм. Смартфон будет иметь степень защиты IP54 от пыли и брызг воды.

Смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 14. Предполагается, что он будет доступен в трёх цветах: мокко, снег и ледниковый зелёный.

Хотя эти сведения основаны на утечках, и необходимо дождаться официального объявления от HMD, Ridge Pro может стать интересным бюджетным смартфоном с привлекательной конфигурацией и современными функциями. Он может представить собой достойный вариант для пользователей, ищущих устройство с хорошей камерой, длительным временем работы от батареи и поддержкой 5G.

#смартфон #смартфон 2024 #hmd #ridge pro #snapdragon 4 gen 2 soc
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