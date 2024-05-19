Камера TP-Link TL-IPC679V-A4 получила систему из трех сенсоров для видеозаписи.

Производитель техники TP-link представил камеру для наружного видеонаблюдения TL-IPC679V-A4, которая поражает своей системой записи видео, объединяющей три камеры для всестороннего контроля.

В этой камере сочетаются 4-мегапиксельная фиксированная бинокулярная камера высокого разрешения и 3-мегапиксельная PTZ-камера (с возможностью поворота, наклона и зума). Бинокулярная камера обеспечивает широкий угол обзора и создаёт панорамное изображение формата 32:10 с разрешением 3488 x 1088 пикселей.

реклама

PTZ-камера предлагает дополнительные возможности, автоматически отслеживая подозрительные объекты или автомобили, предоставляя детализированные изображения для идентификации. Функциональность PTZ включает горизонтальное вращение до 285 градусов и вертикальное вращение от наклона вниз до почти прямого вверх. Установка камеры легка благодаря фирменному регулируемому кронштейну, который позволяет зафиксировать камеру под различными углами и регулировать её горизонтальное положение на все 360 градусов для наилучшего обзора.

Ночное видение обеспечивается мощными инфракрасными светодиодами, обеспечивающими чёткое изображение в тёмное время суток. Камера также предлагает тёплый свет и три режима ночного видения: инфракрасный, полноцветный и специальный полноцветный режим для обнаружения людей. Двусторонняя связь — ещё одно преимущество TL-IPC679V-A4 благодаря встроенной функции двустороннего голосового управления.

Созданная для выдерживания любых погодных условий, камера имеет степень защиты от пыли и влаги IP66, что делает её надёжным выбором для обеспечения видеозаписи на улице. Интеллектуальные функции включают интеллектуальное обнаружение движения, возможность определения объектов, пересекающих определённые границы в поле зрения камеры, автоматическую запись и тревожные уведомления.

Для удобства хранения записи камера TP-Link поддерживает локальное хранение через карту microSD (до 512 ГБ), облачное хранение и хранение NVR.