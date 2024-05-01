Оба смартфона получили прекрасные технические характеристики и высококлассную защиту от воздействия внешней среды.

После долгих спекуляций и распространении слухов в онлайн сообществе, Ulefone, наконец, представила новый Armor 26 Ultra, который стал значительным прорывом в мире бронированных смартфонов. Этот новый продукт открывает новые горизонты прочности, сочетая её с высокой производительностью, специально разработанной для любителей активного образа жизни, путешественников и профессионалов. Важно отметить, что Ulefone решила не останавливаться на одном Armor 26 Ultra, а представила ещё один вариант смартфона Armor 26 Ultra Walkie-Talkie, чтобы удовлетворить разнообразные потребности и предпочтения пользователей.

Вариант Armor 26 Ultra Walkie-Talkie оснащён двухрежимной системой мобильной радиосвязи, предлагая как цифровой, так и аналоговый режимы связи. Кроме того, он позволяет выбирать между УВЧ и ОВЧ антеннами для адаптации к различным условиям.

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Одной из ключевых особенностей нового Armor 26 Ultra Walkie-Talkie от Ulefone является его универсальность. Для тех, кто нуждается в надёжной связи в отдалённой местности, устройство оснащено двухрежимным, двухдиапазонным и двухслотовым радиоприемником, которые обеспечивают стабильную связь даже в случае отсутствия традиционных сетей связи. Это делает его незаменимым инструментом для профессионалов в таких областях, как строительство, транспорт, складское хозяйство, охрана, и другие отрасли.

Обе версии устройства имеют одинаковые характеристики, за исключением функции радиосвязи которую получил только Armor 26 Ultra Walkie-Talkie.

Смартфоны оснащаются процессором MediaTek Dimensity 8020 5G для подключения к сети пятого поколения, системой камер с разрешением 200 МП, громким динамиком с уровнем звукового давления 121 дБ, мега-аккумулятором ёмкостью 15600 мАч для продолжительной работы, быстрой зарядкой Mega Flash Charging мощностью 120 Вт, до 24 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти для хранения данных большого размера.

Представитель компании Ulefone сообщил, что оба варианта Armor 26 Ultra будут доступны для заказа на официальном магазине AliExpress с 13 мая 2024 года. Цена на смартфоны остается в секрете.