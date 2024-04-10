LG выпустила 22-дюймовый монитор 22MR410 за 7000 рублей.

LG выпустила на рынок в Индии свою новую линейку бюджетных Full HD-мониторов, предназначенных специально для компьютерного гейминга. Мониторы от южнокорейской компании отличаются своей высокой частотой обновления экрана, что делает их достаточно привлекательными в нише игрового сегмента.

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Первая модель из этой линейки - 22MR410. Этот монитор имеет 21,5 дюймовый экран с разрешением Full HD 1920x1080 пикселей и максимальной частотой обновления изображения 100 Гц. В мониторе предусмотрены специальные опции, а именно режим чтения и защита глаз от мерцания экрана, делают его удобным для использования в продолжительных игровых сессиях.

Следующий монитор - 24MR400, оборудован 23,8-дюймовым дисплеем с такими же техническими характеристиками. Помимо перечисленных опций прошлой модели этот монитор получает динамическую синхронизацию действий и стабилизатор чёрного цвета, что даёт игрокам ещё больше возможностей для настройки видео-выхода под свои предпочтения.

Версия 27MR400 этой линейки с более крупным 27-дюймовым экраном сохраняет описанные выше характеристики, создавая более погружающий игровой опыт. Все мониторы поддерживают технологию AMD FreeSync, что улучшает визуальные возможности устройств.

Новые мониторы LG доступны к покупке на индийском рынке. Цена младшей модели 22MR410 составляет 6,5 тыс. индийских рупий (около 7 тыс. рублей), 24MR400 – 8 тыс. рупий (около 9 тыс. рублей) и 27MR400 – 10 тыс. рупий (около 11 тыс. рублей). Эти бюджетные мониторы предлагают геймерам высокое качество изображения и функциональность по низкой цене, что дает им возможность занять почетное место среди лидеров своего сегмента.