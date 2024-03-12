В знак протеста польские фермеры перекрыли въезд в Польшу для грузового транспорта на границе с Украиной.

Согласно информации, предоставленной представителем Государственной пограничной службы Украины Андреем Демченко, перекрытие пограничных пунктов пропуска между Украиной и Польшей связано с массовыми протестами польских фермеров, из-за чего грузовики столкнулись с блокадой. Протестующие фермеры действуют на пяти ключевых пунктах контроля, затрудняя движение транспортных средств в сторону Польши через населенные пункты "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг".

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Обстановка наиболее напряжена у пограничных пунктов "Ягодин" и "Шегини", где фермеры пропускают авто пересекающие границу со стороны Польши, и за последние сутки были пропущены всего около 50 транспортных средств. Это привело к образованию длинных очередей из приблизительно полутора тысяч фур, особенно много грузовиков сконцентрировано на пункте пропуска "Ягодин". Важно отметить, что в то же время легковые машины и автобусы проезжают границу в свободном доступе.

Польские фермеры продолжают общенациональные протесты уже с начала февраля. Они проводят блокаду дорог на украинской границе, иногда производя выгрузку зерна из грузовиков и вагонов, принадлежащих украинским перевозчикам. Среди основных требований, выдвигаемых протестующими, - прекращение ввоза сельскохозяйственной продукции с Украины в Польшу и отказ от реализации экологических инициатив Евросоюза, известных как "зеленый курс", направленного на достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.