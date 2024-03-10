В своём выступлении он подчеркнул, что войну начали две стороны, и каждая из них несёт свою долю ответственности за происходящее.

Римский Папа заявил, что в конфликте между Палестиной и Израилем несут ответственность за происходящее обе страны. В своём выступлении он подчеркнул, что войну начали две стороны, и каждая из них несёт свою долю ответственности за происходящее. Он также призывал к мирному окончанию конфликта на Святой земле, выражая необходимость поставок гуманитарной помощи для сектора Газа, освобождения израильских заложников и создания двух независимых государств на Ближнем Востоке для разрешения конфликта между Израилем и Палестиной.

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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ на ракетные атаки, Израиль начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС, что привело к эскалации конфликта.

МИД России и президент Владимир Путин призывали стороны к прекращению боевых действий и предлагали урегулирование конфликта на основе "двугосударственной" формулы, включающей создание независимого палестинского государства в пределах 1967 года. Палестино-израильский конфликт, борьба за территории и годы бесконечных противостояний — все это долгая история напряженных отношений в регионе.

Несмотря на решение ООН о создании двух государств - Израиля и Палестины в 1947 году, реализация этого плана оказалась крайне сложной и оставшиеся неурегулированные проблемы продолжают вызывать беспокойство и конфликты в регионе.