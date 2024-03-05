Компания Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy F15, который выделяется ёмкой батареей на 6 тыс. мА•ч. Кроме того, смартфон получил AMOLED-дисплей и довольно производительный процессор.

Компания Samsung представила новейший бюджетный смартфон Galaxy F15 5G, оснащенный процессором MediaTek 6100+ и поддерживающий до 4 лет обновлений ОС. F15 5G призван оживить конкуренцию на рынке бюджетных смартфонов, бросив вызов устройствам таких конкурентов, как Redmi, Realme и Motorola.

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Galaxy F15 5G предлагается по цене 14 326 руб. за модель с 4 Гб ОЗУ/128 Гб памяти и 16 531 руб. за версию с 6 Гб ОЗУ/128 Гб памяти. Он поставляется в трех цветовых вариантах: Ash Black, Jazzy Green и Groovy Violet.

Samsung Galaxy F15 5G оснащен 6,5″ Full HD+ AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц. В основе этого бюджетного смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 6100+ в сочетании с до 6 Гб оперативной памяти и до 128 Гб встроенного хранилища. Кроме того, Galaxy F15 5G предлагает возможность расширения памяти до 1 Тб с помощью карты microSD.

Galaxy F15 5G работает под управлением One UI 6, который построен на платформе Android 14. Samsung гарантирует 4 года обновлений ОС для этого устройства и утверждает, что Galaxy F15 5G будет продолжать получать обновления ОС как минимум до Android 18. Доступный смартфон может похвастаться внушительным аккумулятором емкостью 6 тыс. мАч и совместимостью с быстрой зарядкой 25 Вт. Тем не менее, адаптер для зарядки не входит в комплект поставки, поэтому пользователям придется приобретать его отдельно, чтобы воспользоваться функцией быстрой зарядки устройства.

Смартфон оснащен камерой 50 Мп с основным сенсором с цифровой стабилизацией изображения (VDIS), призванной минимизировать размытость и дрожание видео. Кроме того, на задней панели расположены датчики на 5 и 2 Мп, которые в первую очередь предназначены для повышения универсальности камеры. Galaxy F15 5G также оснащен 13 Мп фронтальной камерой, которая, как утверждается, обеспечивает четкие и яркие селфи.