Первая в своем роде система использует подвижные морские стены для выработки электроэнергии, а затем использует эту электроэнергию для работы самой системы.

В свете надвигающейся сейсмической активности, повышения уровня моря и усиления штормов, вызванных изменением климата, технология передвижных морских стенок стала ключевым решением. Благодаря своей адаптивности и эффективности она стала предметом интереса в стратегиях готовности к стихийным бедствиям по всему миру.

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Теперь группа исследователей из Токийского технологического института представила инновационную концепцию: самодвижущуюся систему морских стен (SMS). Эта система использует энергию микроприливов для автономной работы своих ворот. По мнению исследователей, такая конструкция представляет собой значительный скачок в развитии устойчивых стратегий защиты побережья, обеспечивая одновременно устойчивость и экологическую ответственность перед лицом растущих природных угроз.

Япония, в которой насчитывается более 2,9 тыс. рыболовецких портов и 993 торговых и промышленных порта, сталкивается с непростой задачей защиты этих жизненно важных прибрежных активов от разрушительного воздействия цунами. Потенциальным средством защиты является система подвижных барьеров, в которой ворота на морском дне поднимаются, защищая порты от цунами, штормовых нагонов и высоких волн. Однако во время стихийных бедствий перебои в подаче электроэнергии могут помешать работе этих ворот. Кроме того, обширная береговая линия Японии, хотя и обладает огромным потенциалом для производства возобновляемой энергии, сталкивается с ограничениями из-за относительно небольшого диапазона приливов и отливов. Традиционные методы получения энергии считаются непрактичными в больших масштабах.



Однако инновационная система SMS использует амплитуду микроприливов и отливов, составляющую от 10 см до 150 см во время весенних приливов. Эта система представляет собой сеть ворот, расположенных на расстоянии 30 см друг от друга для обеспечения бесперебойной работы. В этих зазорах установлены небольшие турбины для выработки электроэнергии. Эти турбины, стратегически расположенные так, чтобы одна турбина приходилась на 50 см по вертикали, максимально эффективно извлекают энергию из кинетической энергии океана, предлагая устойчивое решение, адаптированное к уникальным прибрежным условиям Японии, сообщает команда.

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В частности, где находится сейсмически опасная впадина Нанкай, было определено 20 подходящих мест. Эти места представляют собой многообещающие перспективы для защиты уязвимых портов и внутренних районов. В частности, порты Химэдзи и Фукуяма стали примерами благоприятных генераторов избыточной энергии, расположенных во Внутреннем море Сето, что повышает устойчивость промышленности к бедствиям.



Помимо защиты от цунами, исследователи отмечают, что этот подход объединяет использование возобновляемых источников энергии с подготовкой к стихийным бедствиям, подчеркивая его многогранные преимущества для защиты критической инфраструктуры и обеспечения аварийного энергоснабжения.



Несмотря на признание технических препятствий и нормативных ограничений, исследователи надеются, что система SMS может стать жизнеспособной системой защиты портов от природных катаклизмов, повышения уровня моря и сильных прибрежных наводнений.