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devchidable
Тайвань расширил взлетно-посадочные полосы на 7 базах ВВС для ответных мер по Китаю
Решение было принято исходя из предположения, что расширение взлетно-посадочных полос позволит сократить время ремонта после потенциального китайского удара.

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В рамках масштабной подготовки к отражению китайского вторжения Министерство национальной обороны Тайваня (MND) приняло решение расширить взлетно-посадочные полосы на семи базах ВВС по всей стране. Военные решили стандартизировать ширину взлетно-посадочных полос до 60 м после обширных исследований и консультаций со своими коллегами в США. 

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Раньше ремонт взлетно-посадочной полосы с одной или двумя огромными воронками занимал четыре часа, но теперь, после целого ряда усилий, предпринятых тайваньскими военными, он занимает всего 2,5 часа. Благодаря расширению взлетно-посадочных полос ремонт может быть завершен менее чем за 2,5 часа, что позволит истребителям быстро стартовать для нанесения контрударов.

В настоящее время большинство военных взлетно-посадочных полос Тайваня имеют ширину от 45 до 50 м. Однако авиабаза Чинг Чуан Канг в Тайчунге, которая была построена при американской помощи и, как сообщается, предназначалась для размещения бомбардировщиков B-52 и других больших транспортных самолетов, послужила образцом для стандарта 60 м.

Расширение взлетно-посадочных полос происходит в период эскалации напряженности между Тайванем и Китаем, который, по прогнозам, станет более агрессивным после того, как кандидат от Демократической прогрессивной партии (ДПП) Уильям Лай выиграл президентские выборы у прокитайского кандидата. ДПП сохраняет приверженность независимости и суверенитету Тайваня и, как ожидается, продолжит усилия по военной модернизации, предпринятые правительством Цай, чтобы противостоять растущей агрессии Китая.

Китай считает Тайвань китайской провинцией-изгоем и поклялся в случае необходимости силой объединить островное государство с населением 24 миллиона человек с материком. Поскольку тайваньская администрация вряд ли согласится на объединение, над Тайбэем нависла угроза военной операции Китая. С августа 2022 года, когда Китай начал масштабные военные учения в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) имитировала несколько ракетных ударов по Тайваню. Например, в апреле 2023 года в рамках масштабных военных учений она имитировала высокоточные удары по Тайваню.

Однако китайская стратегия нанесения ударов по аэродромам Тайваня и вывода их из строя насчитывает уже несколько лет. В докладе, опубликованном в 2021 году в китайском государственном издании Global Times, отмечалось, что в случае конфликта НОАК взорвет тайваньские самолеты на взлетных полосах и в ангарах, что затруднит их взлет с аэродрома. Растущий арсенал вооружений Китая, таких как баллистические ракеты малой дальности, включая DF-12 и DF-16, только раздувает пламя. Эти ракеты способны быстро поразить тайваньские аэродромы и рулежные дорожки.

Вероятность уничтожения взлетно-посадочной полосы составит 80%, если по ней будут выпущены шесть баллистических ракет с точностью менее 50 м и радиусом поражения 25 м. Источник также предположил, что Китай сможет уничтожить взлетно-посадочную полосу, выпустив две ракеты по цели с радиусом поражения 100 м в быстрой последовательности.

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У Тайваня есть пять запасных взлетно-посадочных полос, которые могут обеспечить работу ВВС, если китайская атака уничтожит базы ВВС. В случае конфронтации авиабазы Тайваня, расположенные в основном на западном побережье, обращенном к Китаю, будут крайне уязвимы для мощных ракетных и авиационных ударов.

#китай #тайвань #devchidable #ввс #военно-воздушные силы #военно-воздушных сил тайваня
Источник: taiwannews.com.tw
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