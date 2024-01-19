Исследователи из Университета Бата изобрели совершенно новый вид высокоэффективного очистителя воздуха, который обещает отсутствие вредных выделений или отходов.

Инженеры Университета Бата представили безотходный воздухоочиститель, использующий технологию FOAM3R и обеспечивающий эффективность удаления вирусов на 99%.

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Технология оказывается универсальной и находит применение в различных областях, таких как кабины самолетов, автомобильные воздушные фильтры, каюты кораблей и судов, отопление, вентиляция и кондиционирование жилых помещений, а также домашние воздухоочистители, респираторы и дыхательные аппараты. Инновационная пена, состоящая из высокотемпературного полимера и активной среды, использует селективные адсорбенты для улавливания загрязняющих веществ и антибактериальные агенты для борьбы с микробами.

Пена энергоэффективна и содержит активные металлы, обеспечивающие поразительную высокую эффективность в удалении распространенных бактерий и вирусов. Эта пена имеет индивидуальный состав, позволяющий целенаправленно улавливать широкий спектр малых и больших летучих органических соединений. К ним относятся соединения, вызывающие неприятные запахи, и другие, которые могут нанести вред здоровью человека. Кроме того, технология FOAM3R демонстрирует высокую эффективность удаления CO2, что еще больше повышает ее эффективность в создании более здоровой среды обитания.

FOAM3R создается в ходе простого одноэтапного процесса производства, что позволяет легко придавать ему различные формы. Примечательно, что его можно встраивать в существующие технологии, обеспечивая устойчивую альтернативу. Кроме того, воздухоочиститель превосходит аналогичные системы очистки воздуха на основе углеродных гранул по энергоэффективности.

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Эта инновация может ознаменовать собой значительный шаг в области очистки воздуха, предлагая устойчивое и эффективное решение с возможностью применения в различных отраслях промышленности. Инновационная технология способна перевернуть представление об очистке воздуха, установив новый стандарт эффективности и экологической ответственности.