Это первая коммерческая сделка, заключенная компанией Figure с момента ее основания в 2022 году.

BMW объявила о новом партнерстве с компанией Figure, специализирующейся на роботах-гуманоидах. В рамках партнерства роботы Figure будут установлены на заводе BMW в Спартанбурге, крупнейшем экспортере автомобилей в США.

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Компания Figure не сообщила, сколько роботов будет использовать BMW, но представители рассказали о том, что партнерство начнется с небольших партий и будет расширяться, если роботы будут соответствовать ожиданиям по производительности.

Роботы Figure разработаны с учетом требований безопасности и адаптации и могут выполнять различные задачи в производственных процессах, например, работать в кузовном цехе, обрабатывать листовой металл и управлять складом. Роботы пройдут обучение, чтобы освоить специфические навыки, необходимые для каждой задачи, и будут интегрированы в производство в течение следующих 12-24 месяцев.

Компания BMW являеться не единственным автопроизводителем, который изучает возможность использования человекоподобных роботов в своем производстве. Другие компании, такие как Honda и Hyundai, также уже не первый год экспериментируют с человекоподобными роботами, чтобы автоматизировать некоторые виды повторяющейся и опасной работы на сборочных линиях.

Компания Tesla, один из ведущих инноваторов в автомобильной промышленности, также занимается разработкой собственного робота-гуманоида под названием Optimus. Последняя версия Optimus Gen 2 была представлена в декабре 2023 года, а гендиректор Tesla Илон Маск предсказал, что к 2040-м годам на Земле будет миллиард гуманоидных роботов.

На январь 2024 года гуманоидные роботы привлекают все больше внимания инвесторов и исследователей, поскольку они обладают потенциалом более универсальным и гибким, чем обычные роботы, предназначенные для выполнения конкретных задач. Благодаря программному обеспечению, основанному на искусственном интеллекте, роботы-гуманоиды могут двигаться в широком диапазоне движений и учиться выполнять новые задачи, как это делают люди.

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Однако до сих пор неясно, смогут ли роботы-гуманоиды быть жизнеспособными и надежными в реальных условиях, а также какие проблемы и риски они могут представлять для работников и общества. Генедиректор компании Figure Бретт Адкок отметил, что работа с BMW над автоматизацией производства - это огромный плюс для его компании и ее видения будущего.