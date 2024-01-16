Международная группа астрономов создала самое чувствительное радиоизображение глобулярного скопления - древнего шара, состоящего из плотно упакованных звезд.

Базирующийся в Австралии радиотелескоп потратил более 450 часов на получение исключительно чувствительного и сверхглубокого изображения шарового скопления под названием 47 Tucanae.

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47 Tucanae, впервые замеченное в 1700-х годах, признано вторым по яркости шаровым скоплением, видимым человеческим глазом на ночном небе в созвездии Тукан. Широкомасштабное наблюдение проводилось с помощью Австралийского телескопа Australia Telescope Compact Array (CSIRO). Авторы подчеркивают, что эти детальные радиоизображения способны расширить понимание Вселенной и решить некоторые из самых фундаментальных космических загадок.

Со слов ведущий автор исследования из Куртинского университета Алессандро Падуано, первая заключается в том, что 47 Tucanae может содержать черную дыру с массой, находящейся где-то между сверхмассивными черными дырами в центрах галактик и звездными черными дырами, образующимися в результате распада звезд. Падуано добавил, что им удалось достичь научного качества, близкого к качеству SKA, с помощью нынешнего поколения радиотелескопов, объединив сотни часов наблюдений для выявления самых слабых деталей. Это дает ученым представление о захватывающих возможностях следующего поколения радиотелескопов, которые будут достигнуты.

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Исследование было опубликовано в журнале The Astrophysical Journal 16 января 2024 года. Пульсар, расположенный так близко к центру скопления, также представляет собой интересное с научной точки зрения открытие, поскольку его можно использовать для поиска центральной черной дыры, которую еще предстоит обнаружить, отметили усеные.