Смартфоны Redmi Note 13 Pro и Note 13 Pro+ поступили в продажу. Компания Xiaomi запустила новую серию смартфонов Redmi Note 13. Серия состоит из трех телефонов - Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 Pro+.

Смартфоны Redmi Note 13 Pro и Note 13 Pro+ оснащены OLED-дисплеем и имеют до 12 Гб оперативной памяти. Смартфоны оснащены 200 Мп основной камерой и работают под управлением операционной системы Android 13.

Redmi Note 13 Pro поставляется в трех вариантах - 8 Гб+128 Гб, 8 Гб+256 Гб и 12 Гб+256 Гб по цене 28,5 тыс. руб., 31 тыс. руб., и 33 тыс. руб. соответственно. Смартфон можно приобрести в арктическом белом, кораллово-фиолетовом и полуночно-черном цвете. Смартфоны поступят в продажу на Flipkart, Mi.com, Mi Home Stores и в офлайн-магазины с 10 января 2024 года.

Redmi Note 13 Pro и Note 13 Pro+ оснащены 6,67″ 1,5K OLED-дисплеем с разрешением 1220x2712 пикселей. Дисплей обоих смартфонов поддерживает частоту обновления 120 Гц и защищен сверху слоем стекла Corning Gorilla Glass Victus.

Redmi Note 13 Pro работает на окта-ядерном чипсете Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. В то время как Redmi Note 13 Pro+ оснащен восьмиядерным чипсетом MediaTek Dimensity 7200 Ultra.

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Оба смартфона работают под управлением операционной системы Android 13, поверх которой установлена MIUI 14. Компания также объявила, что оба смартфона вскоре получат обновление HyperOS.

Смартфоны с двумя SIM-картами оснащены основной камерой 200 Мп, ультраширокоугольным объективом 8 Мп и макросъемкой 2 Мп. Спереди расположена 16 Мп камера для селфи.

Смартфоны оснащены встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев и инфракрасным датчиком. Оба смартфона имеют класс защиты IP54, что делает их пыле- и водонепроницаемыми.

Redmi Note 13 Pro оснащен аккумулятором емкостью 5,1 тыс. мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт, а Note 13 Pro+ - батареей емкостью 5 тыс. мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.