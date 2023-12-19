Помощник позволит пользователям «естественно общаться со своими транспортными средствами». и обеспечить голосовое взаимодействие с информационно-развлекательными системами.

Использование генеративного искусственного интелекта в автомобилях будет расширяться благодаря новому сотрудничеству между Microsoft и известной компанией TomTom, специализирующейся на автомобильных технологиях.

реклама

19 декабря 2023 года в пресс-релизе обеих компаний, TomTom объявила о создании собственного голосового помощника на основе генеративного ИИ для автомобилей. Ассистент будет работать на базе Azure OpenAI Service от Microsoft. Компания TomTom раскрыла некоторые подробности о том, что может делать ее голосовой помощник на основе ИИ.

По словам разработчиков, водители смогут общаться со своим автомобилем естественным образом и просить помощника на базе ИИ проложить маршрут до определенного места, найти конкретные остановки по маршруту, а также голосовым способом управлять бортовыми системами, например, повышать температуру, открывать окна или переключать радиостанции.

Компания TomTom сообщает, что ее неназванный голосовой помощник с ИИ может быть интегрирован в автомобильные информационно-развлекательные системы других производителей, а также будет предлагаться вместе с собственной информационно-развлекательной платформой Digital Cockpit.

«Мы развиваем наше давнее сотрудничество с TomTom и объединяем достижения в области ИИ в облаке Microsoft с опытом TomTom в области автомобилестроения, чтобы предоставить водителям и автопроизводителям новые инструменты, работающие на основе ИИ. Эта интеграция позволит OEM-производителям предлагать высокодифференцированный и уникальный опыт работы в кабине автомобиля, сохраняя при этом свой уникальный фирменный стиль», - сказал корпоративный вице-президент Microsoft по производству и мобильности Доминик Уи.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В пресс-релизе не сообщается, когда голосовой помощник TomTom с ИИ будет доступен для владельцев автомобилей. Финансовые детали партнерства с компанией Microsoft также не раскрываются.