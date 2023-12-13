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devchidable
Принят более компактный стандарт модулей ОЗУ для ноутбуков CAMM2
Комитет по стандартизации полупроводниковой продукции JEDEC официально принял новый стандарт модулей оперативной памяти для ноутбуков, получивший название CAMM2.

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Торговая организация и орган по стандартизации JEDEC, который следит за стандартами памяти в компьютерной индустрии, принял новый стандарт памяти. Новый стандарт, получивший название CAMM2 (JESD318), используется как в настольных, так и в портативных компьютерах.

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Стандарт CAMM, который расшифровывается как Compression Attached Memory Module, был разработан Томом Шнеллом и начал использоваться компанией Dell в 2022 году в ноутбуке Precision 7670 для рабочих станций. Главным преимуществом CAMM по сравнению с SO-DIMM является его тонкий профиль, который, по словам разработчиков, на 57% тоньше. В компании Dell также сообщали о том, что эта память способна преодолеть барьер в 6,4 тыс. МГц для памяти DDR5 SO-DIMM и масштабируется до более высоких тактовых частот.

Спецификации CAMM2 включают два варианта: один для DDR5, другой для LPDDR5(X). В частности, CAMM2 сделает возможной беспаечную память LPDDR5(X), а также предотвратит использование паяной оперативной памяти DDR5. Однако, поскольку оба варианта имеют разные контактные разъемы, использовать один из них на материнской плате, предназначенной для другого типа оперативной памяти, будет невозможно.

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С другой стороны, поскольку CAMM2 все еще является очень новой технологией, она будет стоить гораздо дороже, чем SO-DIMM, но, похоже, именно она в конечном итоге станет новым стандартом для ноутбуков и других мобильных устройств. Тем не менее, она будет поддерживать емкость от стандартных 8 Гб до 128 Гб.

#технологии #озу #devchidable #jedec #camm2 #joint electron devices engineering council
Источник: jedec.org
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