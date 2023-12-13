реклама
В середине декабря 2023 года компания Apple выпустила обновление своей мобильной операционной iOS версии 17.2. В этом апдейте появился целый ряд новых функций и улучшений, среди которых долгожданное приложение «Дневник», поддержка пространственной съемки видео на iPhone 15 Pro и усиленные меры безопасности в iMessage.
реклама
Совершенно новое приложение «Дневник»:
«Дневник» — это специальное место, где пользователи могут записывать свои мысли, идеи и впечатления. Приложение имеет чистый и интуитивно понятный интерфейс, различные стили цифрового пера, стикеры и возможность вставки фотографий для персонализации записей. Кроме того, синхронизация с iCloud обеспечивает бесперебойный доступ к нему на всех устройствах от компании Apple, что делает его удобным инструментом для ведения дневников на наиболее протяженных маршрутах у пользователей.
Пространственное видео для пользователей Pro:
Пользователи iPhone 15 Pro теперь могут снимать пространственное видео — новая функция, которая добавляет глубину и размерность записям. Используя усовершенствованный сканер LiDAR в устройстве, пространственные видеоролики захватывают трехмерную геометрию сцены, позволяя пользователям воспринимать их совершенно по-новому, если надеть гарнитура смешанной реальности от корпорации Apple.
Данное внедрение является общей стратегией компании Apple по интеграции с их будущим устройством дополненной реальности Vision Pro, которое появиться на рынке уже в 2024 году.
Обновления в iMessage:
Служба обмена мгновенными сообщениями iMessage получает серьезное обновление системы безопасности благодаря введению функции проверки ключа контакта. Эта дополнительная функция позволяет пользователям сверить ключ с существующим собеседником, с которым они обмениваются сообщениями. Функция работает как улучшение существующего сквозного шифрования в самой службе и специально предназначена для тех пользователей, которые сталкиваются с тем, что компания Apple называет «чрезвычайными цифровыми угрозами». Проверка может осуществляться путем сравнения защищенных ключей, что добавляет дополнительный уровень доверия к онлайн-общению.
Дополнительный обновленный функционал:
Обновление iOS 17.2 также содержит множество других улучшений и дополнений. Приложение «Погода» получило новые виджеты, которые отображают погодные условия в реальном времени на главном экране. Приложение «Часы» получило новый дизайн цифровых часов, предлагающий настраиваемый и современный вид для учета своего времени. Кроме того, в обновлении были исправлены различные ошибки и улучшена производительность.
Как загрузить iOS 17.2:
Обновление доступно для загрузки в качестве бесплатного апдейта для всех поддерживаемых моделей iPhone. Вот шаги, которые необходимо выполнить, чтобы загрузить последнюю версию iOS:
1. Убедитесь, что ваше устройство подключено к стабильной сети Wi-Fi, чтобы
загрузка и установка прошли гладко.
2. Запустите приложение «Настройки» на iPhone или iPad.
3. Перейдите в раздел «Общие» > «Обновление ПО».
4. Нажмите кнопку «Загрузить и установить», если обновление доступно.
Обновление загрузится и установится автоматически. Это может занять некоторое время в зависимости от скорости вашего интернета. После завершения установки устройство автоматически перезагрузится.