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devchidable
Apple выпустила обновление iOS 17.2 – с приложением «Дневник» и с функцией пространственного видео
Для актуальных моделей iPhone вышло обновление Apple iOS 17.2 — оно включает в себя новое приложение «Дневник», в котором пользователь может вести летопись своей жизни, пользуясь подсказками платформы, а также поддержку записи пространственного видео для VR-гарнитуры Vision Pro.

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В середине декабря 2023 года компания Apple выпустила обновление своей мобильной операционной iOS версии 17.2. В этом апдейте появился целый ряд новых функций и улучшений, среди которых долгожданное приложение «Дневник», поддержка пространственной съемки видео на iPhone 15 Pro и усиленные меры безопасности в iMessage.

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Совершенно новое приложение «Дневник»:

«Дневник» — это специальное место, где пользователи могут записывать свои мысли, идеи и впечатления. Приложение имеет чистый и интуитивно понятный интерфейс, различные стили цифрового пера, стикеры и возможность вставки фотографий для персонализации записей. Кроме того, синхронизация с iCloud обеспечивает бесперебойный доступ к нему на всех устройствах от компании Apple, что делает его удобным инструментом для ведения дневников на наиболее протяженных маршрутах у пользователей.

Пространственное видео для пользователей Pro:

Пользователи iPhone 15 Pro теперь могут снимать пространственное видео — новая функция, которая добавляет глубину и размерность записям. Используя усовершенствованный сканер LiDAR в устройстве, пространственные видеоролики захватывают трехмерную геометрию сцены, позволяя пользователям воспринимать их совершенно по-новому, если надеть гарнитура смешанной реальности от корпорации Apple.

Данное внедрение является общей стратегией компании Apple по интеграции с их будущим устройством дополненной реальности Vision Pro, которое появиться на рынке уже в 2024 году.

Обновления в iMessage:

Служба обмена мгновенными сообщениями iMessage получает серьезное обновление системы безопасности благодаря введению функции проверки ключа контакта. Эта дополнительная функция позволяет пользователям сверить ключ с существующим собеседником, с которым они обмениваются сообщениями. Функция работает как улучшение существующего сквозного шифрования в самой службе и специально предназначена для тех пользователей, которые сталкиваются с тем, что компания Apple называет «чрезвычайными цифровыми угрозами». Проверка может осуществляться путем сравнения защищенных ключей, что добавляет дополнительный уровень доверия к онлайн-общению.

Дополнительный обновленный функционал:

Обновление iOS 17.2 также содержит множество других улучшений и дополнений. Приложение «Погода» получило новые виджеты, которые отображают погодные условия в реальном времени на главном экране. Приложение «Часы» получило новый дизайн цифровых часов, предлагающий настраиваемый и современный вид для учета своего времени. Кроме того, в обновлении были исправлены различные ошибки и улучшена производительность.

Как загрузить iOS 17.2:

Обновление доступно для загрузки в качестве бесплатного апдейта для всех поддерживаемых моделей iPhone. Вот шаги, которые необходимо выполнить, чтобы загрузить последнюю версию iOS:

1. Убедитесь, что ваше устройство подключено к стабильной сети Wi-Fi, чтобы

загрузка и установка прошли гладко.

2. Запустите приложение «Настройки» на iPhone или iPad.

3. Перейдите в раздел «Общие» > «Обновление ПО».

4. Нажмите кнопку «Загрузить и установить», если обновление доступно.

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Обновление загрузится и установится автоматически. Это может занять некоторое время в зависимости от скорости вашего интернета. После завершения установки устройство автоматически перезагрузится.

#apple #технологии #ios #программное обеспечение #devchidable #ios 17.2 #мобильная операционная система #приложение «дневник»
Источник: 3dnews.ru
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