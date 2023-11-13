Microsoft готовится выпустить обновление для Windows 11, которое значительно улучшит контроль пользователей над встроенными приложениями.

Долгожданное обновление от компании Microsoft представляет собой революционное изменение, которое предоставит пользователям больший контроль над встроенными приложениями в операционной системе Windows 11.

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В предстоящей версии пользователи смогут удалить более широкий спектр предустановленных приложений, включая приложение «Камера», Cortana, приложение «Фотографии», приложение People и клиент удаленного рабочего стола. Это долгожданное обновление является прямым ответом на отзывы и просьбы пользователей Windows, которые давно хотели большей автономии в управлении приложениями, поставляемыми в комплекте с их операционной системой. Предоставляя пользователям возможность удалять эти приложения, Microsoft делает значительный шаг на пути к созданию более персонализированного и минималистичного пользовательского интерфейса.

Настройка имеет решающее значение для многих пользователей, которые хотят адаптировать функциональность своей операционной системы к своим конкретным потребностям. Благодаря возможности удалять нежелательные приложения пользователи Windows 11 теперь могут уменьшить ненужный беспорядок и потенциально повысить производительность системы. Это означает, что пользователям больше не придется мириться с приложениями, которые остаются неиспользуемыми или не служат никакой цели для их рабочего процесса.

В дополнение к расширенной настройке, это обновление также демонстрирует приверженность компании Microsoft обеспечению удобства, ориентированного на пользователя. Прислушиваясь к отзывам пользователей и внося соответствующие изменения, технический гигант демонстрирует свою заинтересованность в удовлетворении потребностей и предпочтений своей обширной базы пользователей.

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Новое обновление, которое на 13 ноября 2023 года проходит тестирование в сборке 23585 для dev channel, призвано сделать Windows 11 более удобной для пользователя и оптимизированной. Разработчики ориентируются на широкий круг пользователей, которые стремятся к простоте и эффективности своих вычислений. С предстоящим выпуском Windows 11 компания Microsoft дает своим пользователям возможность управлять своей операционной системой так, как никогда раньше. Удаление ненужных приложений вот-вот станет простым делом, позволяя пользователям точно настроить свою цифровую среду и создать свободное от беспорядка рабочее пространство, которое оптимизирует производительность и улучшает общее качество работы за компьютером.