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devchidable
Windows 11 позволит удалять больше приложений из папки «Входящие»
Microsoft готовится выпустить обновление для Windows 11, которое значительно улучшит контроль пользователей над встроенными приложениями.

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Долгожданное обновление от компании Microsoft представляет собой революционное изменение, которое предоставит пользователям больший контроль над встроенными приложениями в операционной системе Windows 11.

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В предстоящей версии пользователи смогут удалить более широкий спектр предустановленных приложений, включая приложение «Камера», Cortana, приложение «Фотографии», приложение People и клиент удаленного рабочего стола. Это долгожданное обновление является прямым ответом на отзывы и просьбы пользователей Windows, которые давно хотели большей автономии в управлении приложениями, поставляемыми в комплекте с их операционной системой. Предоставляя пользователям возможность удалять эти приложения, Microsoft делает значительный шаг на пути к созданию более персонализированного и минималистичного пользовательского интерфейса.

Настройка имеет решающее значение для многих пользователей, которые хотят адаптировать функциональность своей операционной системы к своим конкретным потребностям. Благодаря возможности удалять нежелательные приложения пользователи Windows 11 теперь могут уменьшить ненужный беспорядок и потенциально повысить производительность системы. Это означает, что пользователям больше не придется мириться с приложениями, которые остаются неиспользуемыми или не служат никакой цели для их рабочего процесса.

В дополнение к расширенной настройке, это обновление также демонстрирует приверженность компании Microsoft обеспечению удобства, ориентированного на пользователя. Прислушиваясь к отзывам пользователей и внося соответствующие изменения, технический гигант демонстрирует свою заинтересованность в удовлетворении потребностей и предпочтений своей обширной базы пользователей.

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Новое обновление, которое на 13 ноября 2023 года проходит тестирование в сборке 23585 для dev channel, призвано сделать Windows 11 более удобной для пользователя и оптимизированной. Разработчики ориентируются на широкий круг пользователей, которые стремятся к простоте и эффективности своих вычислений. С предстоящим выпуском Windows 11 компания Microsoft дает своим пользователям возможность управлять своей операционной системой так, как никогда раньше. Удаление ненужных приложений вот-вот станет простым делом, позволяя пользователям точно настроить свою цифровую среду и создать свободное от беспорядка рабочее пространство, которое оптимизирует производительность и улучшает общее качество работы за компьютером.

#microsoft #windows 11 #обновление #операционная система #удаление приложений
Источник: blogs.windows.com
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