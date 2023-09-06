Как удалось выяснить журналистам портала EW, Annapurna Animation, подразделение Annapurna Interactive, приступило к работе над экранизацией вышедшего в 2022 году фильма Stray.

Stray — это игра, выпущенная компанией Annapurna Interactive. Показанная с точки зрения третьего лица, игровой проект представляет нам судьбу котенка, который путешествует по киберпанк-городу в поисках своих близких. Во время своего путешествия по агломерации, населенной только роботами, пушистику приходится столкнуться со множеством опасностей. Однако четвероногий герой не обречен на одиночество, ведь во время своего приключения он подружился с неким дроном Б-12.

Это игра о том, что делает нас людьми, а людей в ней нет. Это история о дружбе кота и робота с веселой динамикой. Итак, комедийные элементы есть, но в фильме нет ни одного человека. Я думаю, это одна из причин, по которой игра стала такой популярной: вы видите мир с точки зрения милого кота. Мы сделаем это, даже если порой это кажется невозможным, но мы знаем, что это суть игры и ключ к рассказу этой истории.Сказал представитель Annapurna Animation Роберт Бэрд.

С момента своего дебюта игра приобрела огромную популярность, что, в свою очередь, привело к получению множества отраслевых наград. Напоследок стоит добавить, что Stray — не единственная игра, которая появится на экранах в ближайшие годы благодаря Annapurna Animation. Компания, движимая успехом своего последнего анимационного фильма Nimona, имеет в планах еще множество проектов, которые пока остаются в секрете.



