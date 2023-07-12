Воровать биткоины - совсем не хорошо

Четверо лондонских подростков были осуждены на суммарные 23 года тюрьмы за серию ограблений, включая кражу мобильных устройств и криптовалюты. Их укрытие раскрыла полиция, отследив оплату доставки еды, произведенной через украденные банковские реквизиты. За период с июня 2021 года по январь 2022 года банда совершила ограбления 26 человек, вынудив их отдать телефоны и доступ к криптоаккаунтам под угрозой физического насилия.

Отчеты о преступлениях показывают, что грабители забрали у жертв криптовалюты на общую сумму свыше 115 000 фунтов стерлингов (около $150 000). Подозреваемые были задержаны после обыска их домов. Детектив-констебль Джеймс Грин обвинил подростков в преуменьшении тяжести совершенных ими крипто-преступлений. "Они намекали, что их жертвами стали члены конкурирующих банд, в то время как в действительности они причинили вред невинным гражданам", - заявил он.