Успех Zhuque-2 ставит Китай впереди американских компаний SpaceX и Blue Origin в разработке космических ракет, работающих на метане.

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Жидкостная ракета-носитель Zhuque-2 производства китайской компании LandSpace взлетает с космодрома Цзюцюань, провинция Ганьсу, Китай, 12 июля 2023 года [CNSphoto Reuters]





Ракета-носитель Zhuque-2 стартовала в среду в 9 утра по местному времени (01:00 GMT) с космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия на северо-западе Китая и “выполнила полетное задание в соответствии с процедурой”, сообщают государственные СМИ.

Запуск стал второй попыткой пекинской фирмы LandSpace - одной из первых компаний в коммерческом космическом секторе Китая – запустить Zhuque–2, и ее успех превзошел американских конкурентов в разработке того, что может стать следующим поколением ракет-носителей. Первая попытка запуска Zhuqu-2 в декабре закончилась неудачей.

По данным китайских государственных СМИ, одна из двух запланированных ракет доставит космический корабль, который приземлится на поверхность Луны, а другая доставит астронавтов.

Обе ракеты выйдут на орбиту Луны, и после успешной стыковки китайские астронавты войдут в лунный модуль, чтобы спуститься на поверхность Луны, сообщили государственные СМИ в среду со ссылкой на инженера Китайского пилотируемого космического агентства.

План с двумя ракетами позволил бы преодолеть давнее технологическое препятствие Китая в разработке сверхмощной ракеты, достаточно мощной, чтобы отправить в космос как астронавтов, так и лунный посадочный модуль.

После того, как китайские астронавты выполнят свои научные задачи и соберут образцы с Луны, спускаемый аппарат доставит астронавтов обратно на орбитальный космический корабль, на котором они затем вернутся на Землю, заявил Чжан Хайлянь, заместитель главного инженера Китайской пилотируемой космической компании, на саммите в центральном китайском городе Ухань.

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В 2020 году Китай доставил образцы с Луны в ходе миссии без экипажа, что сделало Китай лишь третьей страной, добывшей лунные образцы после Соединенных Штатов и Советского Союза.