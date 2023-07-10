Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, участник текущих президентских выборов в США и племянник 35-го президента страны, лично владеет криптовалютными активами на сумму от $100 001 до $250 000, согласно (https://fm.cnbc.com/applications/cnbc.com/resources/editorialfiles/2023/07/07/Candidate_Report_RFK_Jr.pdf) финансовому отчету, обнаруженному CNBC. Об этом стало известно после его заявления о начале приема пожертвований в биткоинах в мае, хотя он сам определил себя не как инвестора, и отверг предположение о собственных инвестициях в криптовалюту 💰

Кеннеди выразил свою поддержку биткоину как альтернативе традиционной финансовой системе, критикуя при этом американских регуляторов за "войну против криптовалют". В качестве президента, он обещает действия, которые "поддержат биткоин и свободу совершения транзакций", и заявляет о создании в стране простой регулятивной среды с "строгим контролем для предотвращения отмывания денег.



