Сто раз подумайте перед тем, как что-то лайкнуть

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

В Канаде судья утвердил (https://www.nytimes.com/2023/07/07/world/canada/canada-thumbs-up-emoji-contract.html), что эмодзи "лайк" может служить законным подтверждением заключения контракта. Судья Т. Дж. Кин выразил мнение, что такое решение отражает изменяющиеся общественные нормы, поскольку всё больше людей используют эмодзи в различных ситуациях, включая деловые взаимоотношения. Кейс основывался на ситуации, когда фермер отправил покупателю эмодзи "лайк" в ответ на просьбу подтвердить договор купли-продажи льна

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Эрик Голдман, профессор юридического факультета Университета Санта-Клары, отметил, что значение данного эмодзи может варьироваться в зависимости от контекста. В некоторых случаях, эмодзи может использоваться саркастически или иронически, а в других - для подтверждения получения сообщения. В некоторых странах Ближнего Востока этот жест может быть воспринят как оскорбительный. Случай подчеркивает возможные серьезные юридические последствия использования эмодзи "лайк"

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