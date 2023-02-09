3dfx Interactive — американский разработчик и изготовитель графических процессоров трёхмерной графики, а позднее и видеокарт

Этот легендарный прототип с четырьмя графическими процессорами, который так и не поступил в продажу, как утверждается, является частью более поздней партии разработки, в которой было устранено большинство предсерийных ошибок. Кроме того, продавец утверждает, что эта карта была доработана инженером 3dfx Хэнком Семенеком для стабильной поддержки FSAA X8.

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В 2000 году на рынке игровых графических процессоров не доминировали две компании, как сегодня. Nvidia приходилось противостоять не только ATI (позже ставшей подразделением AMD по производству графических процессоров) с ее недавно представленными картами Radeon, но и 3dfx с новыми картами Voodoo 4500 и 5500, Matrox с G450, S3 с Savage 2000 или даже печально известной BitBoys Oy с испарившейся Glaze3D. Конкуренция была более жесткой, и потребители могли найти решения для любого бюджета благодаря постоянным ценовым войнам. К сожалению, 3dfx была одной из тех компаний, которые не смогли адаптироваться к условиям высококонкурентного рынка, поэтому в конечном итоге ее выкупила Nvidia. Помимо карт Voodoo 5 5500 с двумя GPU, 3dfx также планировала выпустить карты Voodoo 6 6000 с четырьмя GPU, но до выкупа дело так и не дошло. Для не выпущенной модели было изготовлено всего около 1000 прототипов, и один из них сейчас выставлен на аукцион на Ebay.

Аукцион начался с 0,01 доллара США 2 февраля и сейчас его цена составляет 14 100 долларов США, до конца торгов осталось 4 дня. Продавец утверждает, что это очень редкий прототип ревизии 3700A, который был доработан инженером 3dfx Хэнком Семенеком для поддержки стабильной FSAA X8. Более того, эта конкретная карта принадлежит к более поздней партии, в которой большинство ошибок было устранено.

Компания 3dfx известна внедрением технологии SLI, а карты Voodoo 5 в свое время пользовались дурной славой, поскольку включали более одного GPU на одной плате. Поэтому карты были длиннее, а Voodoo 5 6000 - еще длиннее, поскольку графические процессоры были сгруппированы рядом друг с другом. На верхней стороне графических процессоров карта оснащена восемью чипами памяти, что в общей сложности составляет 128 МБ VRAM. Конечно, требования к питанию были намного выше, чем мог предложить слот AGP, поэтому 3dfx планировала включить в комплект поставки отдельный блок питания. В связи с этим карта, выставленная на аукцион, поставляется с молекс-адаптером "Voodoo volts", чтобы карта могла подключаться непосредственно к блоку питания ПК.

Для большинства фанатов и энтузиастов 3dfx эта модель может считаться святым Граалем, учитывая относительно небольшой тираж для стадии прототипа. Текущая ставка может дать приблизительную оценку стоимости, но будет интересно посмотреть, сможет ли война ставок поднять стоимость до более чем 20 000 долларов США в оставшиеся дни.

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